В Самаре снова сажали «заминированный» самолет из Москвы

16 апреля в Самаре снова сажали самолет из Москвы, который по сообщению неизвестного шутника мог быть заминирован. Сообщение поступило на электронку Ространснадзора аэропорта Шереметьево в 17.57. Неизвестный написал, что самолет может взорваться. Поэтому в Курумоче судно встречали кинологи с собаками и полиция.

- Информацию незамедлительно передали диспетчеру самарского аэропорта. В 18.25, даже немного раньше назначенного времени, борт приземлился в Самаре. Судно проверили сотрудники Росгвардии и кинолог с собакой, но никаких взрывных устройств не обнаружили, - отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В самолете находились 52 человека. Как передают очевидцы, уже никто практически не нервничал. Ложные минирования в последнее время происходят с ужасающей регулярностью, причем достается и рейсам Москва - Самара. Непонятно, какова цель шутников: дестабилизировать работу аэропортов или посеять панику. Возможно, кто-то просто слишком заскучал на самоизоляции и не знает, чем полезным заняться.

Только 12 апреля по той же причине сажали самолет в Курумоче: телефонный шутник был неоригинален. До этого минировали рейс Москва - Челябинск. А также досталось рейсу из Новосибирска.

Поиском шутников занимаются службы безопасности. Хочется верить, что их накажут по заслугам.

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