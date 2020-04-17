2020-04-17T14:08:57+03:00
Общество

Погода на Пасху в Самаре на 19 апреля 2020 года: точный прогноз синоптиков

Готовясь встречать Светлое Христово Воскресенье, узнайте, какой будет погода на Пасху в Самаре на 19 апреля 2020 года
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Погода на Пасху в Самаре на 19 апреля 2020 года преподнесет горожанам сюрприз.Погода на Пасху в Самаре на 19 апреля 2020 года преподнесет горожанам сюрприз.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Какой будет погода на Пасху в Самаре, которая приходится на 19 апреля 2020 года, волнует многих верующих, желающих соблюсти традиции этого большого православного праздника – отправиться в храмы святить куличи и яйца, посетить богослужение с крестным ходом в праздничную ночь, навестить родные могилы.

Сразу заметим, что в период пандемии коронавируса и церковные, и светские власти настоятельно просят горожан оставаться на самоизоляции. Освятить праздничные куличи можно и дома, прочитав соответствующие молитвы. Торжественную церковную службу будут транслировать по телевизору и на сайте kp.ru. Кладбища на Пасху в Самаре в 2020 году решили закрыть для посещения, специальные автобусы туда ходить не будут.

Погода, которая установилась на этой неделе в Самаре, тоже намекает: оставайтесь дома!

«Приволжское УГМС» объявило желтый уровень погодной опасности по Самарской области на 17 и 18 апреля. В пятницу во второй половине дня по области ожидается первая весенняя гроза с сильным ветром и дождем. 18 апреля также пройдут дожди, и ветер будет дуть со скоростью 15-18 м/с. Синоптики объясняют переменчивую, некомфортную погоду тем, что наша область попала на периферию циклона, который движется с юга на север.

Народная мудрость говорит, что Пасха в 2020 году ранняя, поэтому привычного в этот светлый праздник тепла 19 апреля в Самаре ждать не стоит. Приметы полностью совпадают с прогнозами синоптиков.

В пасхальную ночь, когда верующие собираются на Всенощную, будет холодно, всего +3 градуса, а местами по области ожидаются заморозки до -2, дискомфорта добавит сильный ветер до 9 м/с.

Днем на Пасху, 19 апреля, погода преподнесет самарцам подарок: небо прояснится, утихнут дождь и сильный ветер, выглянет солнце и прогреет воздух до +10...+15 градусов, но будет очень влажно из-за прошедших накануне сильных дождей, и теплым этот день не покажется.

Что сулит погода на Пасху в Самаре 2020, согласно народным приметам?

Хмурое небо на Пасху – к прохладному лету.

Гроза на Пасху – к поздней и теплой осени и долгому бабьему лету.

Если на Пасху будет солнечно – ждите теплое лето и хороший урожай.

Если на Пасху идет сильный дождь – летом будет много сорняков.

Дождь во вторник на пасхальной неделе также сулит холодное лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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