Туалет на улице, вода по графику: как я пыталась найти дачу в Самаре, чтобы самоизолироваться на природе

За три недели самоизоляции я выучила наизусть число шагов от дивана в комнате до холодильника на кухне, замучила собаку нарезанием кругов в радиусе ста метров от дома и придумала пять маршрутов модной нынче прогулки на балконе. Но это не избавило меня от черной зависти по отношению к счастливчикам, живущим в собственном доме и имеющим полное законное право хоть целый день проводить на свежем воздухе на огороженном участке. Может быть, еще не поздно сменить четыре стены городской квартиры на загородный дом? Мало ли насколько затянется эта история с коронавирусом. Надо самоизолироваться с комфортом!

«Удобств нет, но есть смородина»

Первое, что приходит на ум – снять дачный домик на лето. На популярном сайте объявлений предложений в окрестностях города не так уж много. Хотя несколько вариантов за 5-6 тысяч в месяц в поселке Управленческий и на Стромиловских дачах удается отыскать.

– Туалет на улице, вода по графику, – сразу предупреждает хозяин дачи. – Зато на участке есть смородина, яблони и электричество. За него платить надо отдельно.

А как, интересуюсь, я буду добираться до этого чуда домостроения, ведь за нарушение самоизоляции пригрозили штрафами? Хозяин привычно успокаивает – мол, не переживайте, можно к даче и окольными путями подобраться, никакие патрули про них и слыхом не слыхивали. Правда признается, что пока в летнем домике жить прохладно. Но все равно лучше поторопиться – сдается дача сразу на весь сезон, до осени. И желающих уже немало – запертые в четырех стенах горожане уже прониклись идеей самоизолироваться на даче. Поэтому можно не успеть отхватить лакомый кусок.

У самоизоляции на даче есть свои преимуществаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Урожай оставьте себе»

А может, думаю, замахнуться на домик со всеми удобствами? Есть и такие – и в черте города, и неподалеку от Самары – в Волжском и в Красноярском районах. Правда, обойдется такое удовольствие уже значительно дороже – от 20 до 50 тысяч в месяц, в зависимости от размера и состояния домика и участка.

– В прошлом году сдавали по 15 тысяч в месяц, в этом году ниже 20 тысяч цену опускать не будем, – категорично заявляет хозяйка. – Знаете какой спрос? Уже телефон оборвали! Неизвестно, сколько на карантине сидеть и как цены вырастут. А здесь свежий воздух и удобства, все свое, можно картошку с луком сажать, если хотите, и весь урожай себе оставить.

«Многие поняли, что иногда за городом жить комфортнее»

Специалисты-риелторы подтверждают: спрос на загородную недвижимость вырос, причем не только и не столько на аренду – желающих купить загородный участок и вовсе переехать из города все больше.

– Хотя в Самаре с самоизоляцией не так строго, как в столице, она все равно отразится на рынке загородной недвижимости даже через месяц, два, полгода, – уверен директор по развитию агентства недвижимости «Новая жизнь» Алексей Шаврыгин. – Люди сейчас на своем опыте убедились, что есть ситуации, когда в своем доме жить приятнее и комфортнее, чем в городской квартире. Тем более, что сейчас активно развивается сельская ипотека, когда можно взять кредит на покупку дома всего под 2,7-3% годовых – дешевле, чем на жилье в городе. Это тоже подстегнет спрос.

Как рассказала журналисту «КП-Самара» гендиректор АН «Квартирник» Маргарита Конькова, больше всего сейчас востребованы у самарцев готовые и полностью «укомплектованные» коттеджи площадью до 100 кв. метров и ценой до 5 млн рублей. Гранный, Яицкое, Красный Яр, Царевщина – самые популярные направления по-прежнему актуальны.

– Это то, что, во-первых, можно купить в ипотеку, а во-вторых, не так дорого содержать, – объясняет Маргарита Конькова. – Коттеджи большого метража не востребованы, коммуналка обходится дорого, платеж по ипотеке большой. А покупателей без ипотеки сейчас практически нет, многие используют маткапитал.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным аналитического центра ЦИАН, число поисковых запросов о продаже вторичной недвижимости за время карантина по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Самаре снизилось на 20%. Интерес к продаже недвижимости на первичном рынке упал еще сильнее – на 54%, а долгосрочную аренду самарцы стали искать на 39% реже. Но загородной недвижимости это снижение спроса не коснулось. Наоборот – число людей, просматривающих варианты «домика в деревне», выросло.

– Спрос на загородный рынок купли-продажи в марте оказался наиболее стабильным из всех. Общее количество просмотров объявлений о продаже загородных домов и дач в марте увеличилось на 25%. Влияние на спрос отчасти оказала хорошая теплая погода уже в начале месяца – активный сезон начался раньше обычного, – сообщают эксперты ЦИАН.