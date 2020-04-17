В Самаре раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» совместно с «Азбукой детского счастья» проводят масштабный социальный проект в восьми городах России. Совершенно бесплатно доставляют бесплатные хозяйственные наборы для пенсионеров и творческие, развивающие материалы для многодетных семей. Так «Галамарт» решила поддержать тех, кто вынужден находиться дома в это непростое время.

Первые наборы уже нашли своих обладателей. Им доставили наборы прямо до квартиры. Курьерам «Галамарта» помогали волонтеры, работающие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.

Наборы для пенсионеров включают в себя необходимые хозтовары «на каждый день»: наборы губок для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.

В наборы для многодетных семей входят яркие книги и раскраски, пазлы, интерактивные игрушки и игровые наборы – словом, то, что обязательно порадует малышей и станет для них приятным сюрпризом.

- Мы хотим поддержать тех, кто не может сейчас выйти на улицу, - отметил заместитель директора по развитию франчайзинговой сети «Галамарт» Амиран Ибрагимов. - Безопасность и здоровье – в конечном итоге, самое главное; оставайтесь дома, а мы привезем все необходимое.

Горожане искренне благодарят за столь неожиданные подарки и отмечают, что очень приятно получить подобную помощь.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте «Галамарт».

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