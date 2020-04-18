Коронавирус в Самаре, последние новости на 18 апреля 2020 года: пасхальная служба на удаленке и толпы патрулей

Еще 13 случаев COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. Это не самые большие цифры по России, но тем не менее, ситуация становится все более напряженной. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 18 апреля 2020 года и вместе узнаем, чего ждать от грядущих выходных.

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 18 апреля (утро)

Всего прибавилось 13 человек. Из них семь - жители Самары, двое - из поселка Волжский, четверо из Тольятти. Четверо больных заразились коронавирусом от тех, кого выявили раньше. Еще девять человек - это те, кто болел гриппом и ОРВИ, им сделали анализ на коронавирус и он оказался положительным.

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Одна из заболевших - врач-узист поликлиники №1. В минздраве объяснили, что женщина не выезжала в другие регионы и за границу, принимала пациентов. Как только у нее появились первые признаки ОРВИ, она ушла на больничный, как и положено. Сейчас всех, кто контактировал с ней, также проверяют на коронавирус.

Всего на данный момент выздоровели 15 пациентов. Сегодня выписали мужчину из Тольятти, он провел в больнице больше 3,5 недель.

За сутки в регионе сделали 1124 теста. Заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко отметил, что теперь раз в неделю проходить тестирование на коронавирус должны все врачи - а это 40 тыс человек в регионе.

Самоизоляция в Самаре на выходные 17-18 апреля

В эти выходные граждан строго призывают сидеть дома. Напомним, что режим самоизоляции в регионе продлен до 30 апреля. При этом в новом постановлении правительства прописаны полномочия полиции по контролю за соблюдением этого режима.

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На заседании оперативного штаба 17 апреля сообщили, что в выходные в городе будут работать усиленные патрули. Их задача - разъяснять гражданам, насколько необходимо остаться дома и прогонять гуляющих с набережной и из парков домой.

В выходные также не будут работать кладбища, туда не будут доставлять людей автобусы да и вообще на территорию никого не пустят. А в храмах не рекомендовано проводить массовые службы. Патриарх Кирилл благословил верующих самостоятельно освящать куличи. А онлайн-трансляцию пасхального богослужения, которое проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий покажут самарские телеканалы и сайт kp.ru.

Напомним, что с 17 апреля уже действует более строгий пропускной режим для тех, кто въезжает в Самару из других регионов. Такие граждане должны заполнить анкету. И соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

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