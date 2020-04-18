Вокзал из барабанов и пивной элеватор: самарцы в самоизоляции воспроизводят памятники архитектуры из подручных средств

18 апреля в мире отмечают день памятников и исторических мест. В Самаре их немало: и в историческом центре, и за его пределами. Но сегодня погулять и полюбоваться красивыми видами вряд ли получится - самоизоляция. Но совершить такое путешествие в мир прекрасной архитектуры можно онлайн. Самарский градозащтники и идеолог Том Сойер Феста Андрей Кочетков еще неделю назад предложил коллегам и друзьям воссоздать любимые открыточные виды известных зданий с помощью подручных средств. Сегодня "КП-Самара" предлагает оценить творения творческих земляков. А может быть, вы поделитесь и своим творчеством?

В режиме самоизоляции виды на прекрасные достопримечательности ограничиваются углом обзора из окна квартиры. У кого-то там Волга, Ладья или раскинувший крылья монумент Славы, у кого-то парк или парковка, у других - обшарпанная стена соседнего здания и кусочек неба. Участники флешмоба #архиизоляция рассказали, по какой архитектуре они скучают в невольном домашнем заточении (конечно, небезусловном, многим приходится ходить на работу - но разве же этого достаточно?)

Узнаваемый вид - не правда ли? Фото: Лариса Леонтьева

Узнаваемый вид - не правда ли? Фото: Лариса Леонтьева

Дача со слонами - Дача Константина Головкина - место загадочное и многими даже коренными жителями из-за высоких ворот невиданное. Дом построили по совсестному проекту самого Константина Головкина и архитектора Валентина Тепфера в 1908-1909 годах. Владелец дачи сам рисовал эскизы карандашом, клеил макеты.

Вокруг дачи, окруженной забором, много легенд: говорят то про девушку, которая погибла здесь и-за несчастной любви, то про любовницу Головкина, то про его дочь, которые якобы также умерли здесь. Интересные истории можно услышать в подкастах радио КП-Самара.

А вот такой дачу из своей самоизоляции увидела Лариса Леонтьева. Нам кажется, что дух передан очень верно.

Театр оперы и балета - похоже? Фото: Ира Гаджиумарова

Самарский академический театр оперы и балета на площади Куйбышева попал недавно в топ-10 лучших театров по России. Постановки труппы театра сегодня можно только смотреть онлайн, да и прогуляться мимо масштабного и величественного здания не выйдет - магазинов-то рядом нет.

Пока же можно вспомнить, что здание театра выполнено в стиле неоклассицизма и построено в 1931 -1932 по проекту Ноя Троцкого, архитектор Дома Советов в Ленинграде. Пилонадный стиль, брутальная классика - кажется "изоляционный вид" этого здания очень даже соответствует изначальной задумке.

А вот такой видится из окна самоизоляции Ладья. Фото: Елена Машкова

Если хочется прогуляться по набережной, а нельзя, набережная и кусочек Волги могут прийти прямо домой. Стела "Ладья" - монументальная скульптурная композиция появилась в 1986 году к 400-летию города Самара. Это массивная бетонная конструкция высотой 20 метров. Авторы проекта - самарские архитекторы Анатолий Янкин и Игорь Галахов.

Нос Ладьи, кстати, устремлен в сторону Жигулевских гор.

А вот таким стал ЗАГС Теремок. Фото: Петр Якубсон

Дворец бракосочетаний совсем недавно открылся после рекоснтркуции. Здание построили в середине 80-х годов и горожане сразу окрестили его теремком - правда, древнерусский домик был оформлен в модернистской интерпретации. Много стекла, необычные формы, наклонные стены. Здесь сложно не прочувствовать торжественный момент, когда сердца соединяются перед буквой закона.

Необычный взгляд на старый город. Фото: Татьяна Дмитриева

Самарский элеватор построили в начале 1970-х годов - на момент постройки это был первый в ССР элеватор вертикального типа. Цилиндрические шапки на двух колонах напоминают две короны. Кажется, в архитектурной пародии это здание получилось чуь ли не лучше - и уж точно вкуснее - оригинала.

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А по каким самарским зданиям и видам скучаете вы?