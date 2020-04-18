Пасхальная служба в Самаре 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Софийского собора

Главная пасхальная служба в Самаре 18 апреля 2020 года начнется в 23.30 в Софийском соборе. Ее проведут практически без зрителей: из-за коронавирусной угрозы Роспотребнадзор рекомендовал Самарской митрополии ограничить доступ верующих в храмы, чтобы не создавать угрозы распространения заразы. Патриарх Кирилл даже благословил верующих самостоятельно освящать куличи и яйца.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, но не хочет пропустить службу в Воскресение Христово, КП-Самара предлагает посмотреть прямую онлайн-трансляцию из Софийского Собора пасхальной службы в Самаре 18 апреля. Она начнется в 23.30.

- Мы призываем быть особенно бдительными тех, кто составляет группу риска. Тем, кто болен, чувствует недомогание и имеет определенные симптомы, тем, кто контактировал с носителями коронавируса необходимо остаться дома. В данном случае это будет проявлением христианской любви к нашим ближним, которых мы рискуем заразить, - обратился к самарским верующим митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Самара - не единственный город, где действуют такие ограничения. Закрыт для посетителей будет и Храм Христа Спасителя. В храме Гроба Господня, где ежегодно с небес сходит Благодатный огонь, нельзя находиться больше чем 10 персонам одновременно.

Все это преследует единственную цель - не допустить распространения коронавируса. А верующих призывают молиться дома - это ничуть не умаляет духовного подвига. Будьте дома, мы всем покажем для вас. Следите за последними новостями на сайте samara.kp.ru

Что нужно знать о Пасхальной службе 2020 в Самаре:

- Храмы посещать не рекомендовано. Службы будут проводиться священнослужителями, но всех прихожан просят остаться дома и молиться именно там

- Службу Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия покажут в онлайн на телеканале ГТРК. Сайт samara.kp.ru также проведет онлайн-трансляцию из Софийского собора.

- Верующим разрешено самостоятельно освящать куличи, пасху и яйца,

- кладбища закрыты и недоступны для посещения.