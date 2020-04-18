«Искала встречи с ним, а потом напивалась с горя»: самарскую дзюдоистку едва не погубило разбитое сердце

Успешной спортсменке всего 21, еще в прошлом году она была чемпионкой России по дзюдо среди юниоров, а сейчас лежит в больнице.

Во всех бедах своей дочери родители винят тренера Сергея Герасимова: недоглядел, не уберег. Отец девушки и вовсе говорит, что слышал от дочери о сексуальных домогательствах со стороны наставника.

Вот только подруги Марьям Есеркеевой это опровергают: по их словам, Сергей Герасимов – человек глубоко порядочный и многим воспитанникам стал вторым папой. А во всех бедах юной спортсменки может быть виновата… несчастная любовь.

Пыталась забыться

- Пару лет назад она получила серьезную травму, ей сделали операцию, потом была длительная реабилитация. Это довольно трудный период, знаю не понаслышке, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» подруга Марьям - Анна (имя изменено по просьбе спортсменки). – Марьям начала пить, чтобы забыться. Мы пытались с ней разговаривать, но все было бесполезно.

Потом девушка встретила Александра – он тоже спортсмен, только занимается другим видом единоборств. Широкоплечий красавчик перевернул всю жизнь девушки: она влюбилась, съехала из квартиры, где жила с подругами, к нему. В 2019 году взялась за ум, начала целенаправленно готовиться к соревнованиям, в результате в марте выиграла первенство России среди молодежи до 23 лет.

В 2019 году Марьям была на пике спортивной карьерыФото: Личный архив героя публикации

- После этого она расслабилась, я снова несколько раз ощущала от нее запах перегара, а в марте они с Сашей расстались, и уже летом о том, что у нее проблемы с алкоголем, знали все, - вспоминает Анна. – Она приходила к нему в общежитие, искала встречи с ним, пила все чаще, однажды пригрозила ему, что выпрыгнет из окна. Наш психолог сказал, что мы ей уже не поможем, тут нужна помощь специалистов. Знаю, что в сентябре приехал ее отец и забрал Марьям на родину, больше я ничего про нее не слышала.

Клин клином вышибают?

Это не совсем так. В сентябре 2019 года в Самаре Марьям встретила другого – 27-летнего Пашу (имя молодого человека изменено). Паша должен был уехать в Москву, чтобы жениться на другой, но совершенно потерял голову от любви, привел Марьям к себе в квартиру, стал за ней ухаживать. Это пришлось не по вкусу его маме:

- Не похожа она была на спортсменку, маленькая, худенькая, избитая вся, хотя упертости в ней было хоть отбавляй, это да, - призналась женщина корреспондентам «КП-Самара». – Она то и дело теряла сознание: от испуга, от громкого звука, от алкоголя. Однажды сын признался, что эта Марьям несколько раз порывалась из окна выброситься, и он ее в последний момент ловил. Тут я, конечно, попыталась серьезно с сыном поговорить, но ничего не вышло.

Эффект получился прямо противоположный: Паша бросил родню, друзей и квартиру в Самаре и вместе с Марьям уехал к ней на родину в Якутию. Что произошло там, доподлинно никому не известно, но около 4 часов утра 11 декабря девушка выпала из окна отеля при аэропорте. В этот день они с Пашей планировали вернуться в Самару.

Паша в итоге приехал один, его мама позаботилась о том, чтобы о Марьям он больше ничего не слышал, после чего отправила его в Москву.

Одни из подруг Марьям - Наталья - шокирована трагедией, которая случилась с чемпионкойФото: Личный архив героя публикации

Одиночество в сети

Марьям Есеркеева выжила, долго была в коме, но в начале февраля пришла в себя. По словам отца - Кэлиса Есеркеева, ей нужна длительная реабилитация, но главное – она жива, может разговаривать и потихоньку вспоминает о произошедшем с ней.

По словам подруг-спортсменок, девушка не выходит с ними на связь, хотя они пытались ей звонить.

Ничего не слышал о ней и Александр, молодой человек не пожелал ничего рассказывать про то, какие у него были отношения с Марьям и почему их знакомство закончилось.

- Я ее действительно знаю, мы учились в одном училище, от других комментариев воздержусь, - ответил он корреспондентам «КП-Самара», - Я уже давно про неё ничего не слышал.

Между тем, полиция Якутии до сих пор не может предоставить «Комсомолке» ответ на вопрос: из-за чего девушка выпала из окна? По словам родственников, их также не уведомляют о ходе проверки по факту ЧП.

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