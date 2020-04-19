Коронавирус в Самаре, последние новости на 19 апреля 2020 года: "масочный" режим в церквях и закрытые улицы

В регионе снова зафиксировали заражение коронавирусом, правда в субботу это единственный положительный анализ. Верующие несмотря на все просьбы все-таки пришли в церкви на Пасху. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 19 апреля 2020 года: что происходит в городе, чего делать не рекомендуют и как жить правильно прямо сейчас.

Число заболевших коронавирусом на 19 апреля 2020 года (утро)

Всего за субботу 18 апреля стало известно об одном заболевшем коронавирусом в Самарской области, и это на фоне резкого роста по стране.Мужчина заболел в Тольятти, он вернулся из Москвы. Таким образом уже заразилась целая семья в автограде. В Самаре новых зараженных коронавирусом не было.

Тем временем в больнице имени Середавина провели первую операцию пациенту с подозрением на коронавирус - у мужчины обнаружили тромб, поэтому ему понадобилась операция. Сам пациент лежал в инфекционном отделении.

А в скорую помощь Самары пришло подкрепление в виду студентов-медиков. Они усилили позиции этой важной станции.

И немного о самоизоляции. Строгие правила действуют до 30 апреля. 18-19 апреля на улицы города выйдут усиленные наряды полиции, в их обязанности входит просить граждан проследовать домой, если они находятся на улице без оснований на это. 19 апреля им предстоит особенно тяжелая работа. Верующие уже возмущаются, что им советуют не ходить в храмы. Кстати ночью на службе даже в Софийском соборе, где служил сам Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий было очень много народа. В сам храм прошли не все. Здесь на пол была нанесена разметка и люди старались стоять подальше друг от друга - вернее им постоянноэто подсказывали. А вот посмотреть на крестный ход на улице собралась небольшая толпа - и все без масок.

Напомним, что 19 апреля не будут работать кладбища, не будет организована работа автобусов к ним. Не стоит вообще выходить из дома, если вам не нужно на работу или за продуктами. Полиция будет работать, следить за нарушителями и даже штрафовать их. За сутки патрульные нашли 110 нарушителей изоляции.

Всех приезжающих из других регионов теперь в Самарской области встречают строго. Каждый должен заполнить анкету, указать свои данные и место жительства. За непоседами будет следить полиция, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. В Курумоче гостей, например, встречают представители студотрядов.

Полиция между тем предупреждает горожан еще об одном фейке: сайт, внешне очень похожий на сайт одного из СМИ, предлагает получить компенсацию НДС - как бдуто бы это мера борьбы с последствиями пандемии. На самом деле нельзя переходить по предлагаемым ссылкам.

И немного необычных новостей:

В Самаре два скелета нашли неподалеку от обсерватория в Кинель-Черкасском районе.Здесь он должен разместиться в санатории "Колос", сейчас идет подготовка оборудования и территории к размещению тех, кому необходима самоизоляция.