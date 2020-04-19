2020-04-19T00:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 19 апреля 2020 года: на самоизоляцию до 30 апреля

Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 19 апреля 2020 года, самая точная информация
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Борьбу с коронавирусом власти ведут с переменным успехомБорьбу с коронавирусом власти ведут с переменным успехомФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Узнаем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 19 апреля 2020 года. Число заболевших коронавирусом выросло на 20, всего на данный момент подтверждено 140 диагнозов. Еще 78 случаев проходят проверку в федеральной лаборатории.

На данный момент также врачи лечат 17 пациентов, тесты у которых отрицательные, но клиническая картина типична для заболевания.

27 из новых диагнозов поставлены жителям Оренбургской области, которые вернулись домой из-за ее пределов.

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Выписаны из больниц 16 человек, два пациента скончались, у них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Как говорят врачи, сейчас семь пациентов в тяжелом состоянии, четыре подключены к ИВЛ. Среди больных 14 детей, и 14 пациентов старше 70 лет.

Режим самоизоляции в Оренбурге продлили до 30 апреля, это вынужденная мера. Среднее профессиональное образование будет вестись дистанционно, стипендии студентам еще месяц будут платить без предоставления ими продлевающих документов.

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При этом с 20 апреля для студентов, которые учатся на водителя автомобиля и подлежат призыву в армию, проведут практические занятия, в группе будут присутствовать не более 5 человек. К учебному заведению - строгие санитарные требования.

В Оренбурге уже нашли несколько очагов коронавируса. Например, на карантин пришлось закрыть подъезд дома на проспекте Гагарина. До этого такие же ограничения постигли жителей еще нескольких домов, где жили те, кто заразился коронавирусом. А в селе Колпакское Гайского городского округа на карантин закрыли целый дом и отправили семь сотрудников Гайского дома-интерната.

Оренбургская епархия сообщила, что в службах будут участвовать только сотрудники храмов. Около церквей с 18 апреля дежурит полиция и они не пускают прихожан в храмы.

А вот приезжих в Оренбургскую область пускают. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова отметила, что они прописаны в регионе, большинство находились в других городах по работе или семейным обстоятельствам, поэтому никаких поводов препятствовать им в возвращении на Родину нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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