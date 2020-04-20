Коронавирус в Самаре, последние новости на 20 апреля: больше зараженных среди больных ОРВИ и пневмонией

Ситуация в регионе развивается по не самому худшему сценарию. Однако власти готовы к любому варианту развития событий. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 20 апреля 2020 года: какие запреты действуют, как отрасль здравоохранения готова к возможному всплеску заболеваний.

Число заболевших коронавирусом в Самаре на 20 апреля 2020 года (утро)

79 случаев заражения коронавирусом в Самарской области зафиксировано на утро 20 апреля 2020 года. Данные будут обновлены в 12.00.

За выходные добавилось 16 положительных анализов. 15 пациентов узнали о подтверждении диагноза в воскресенье - для региона это пиковая цифра по выявлению заболевших.

География распространения коронавируса расширилась. Случаи заражения зафиксированы в Ставропольском районе и в Жигулевске. Также среди заболевших - один в Чапаевске, трое в Самаре, девять человек в Тольятти.

В Самаре одного больного нашли среди контактных лиц, еще двоих - среди больных гриппом и ОРВИ.

В регионе стали делать больше анализов. Проверяют тех, кто лежит в больницах и лечится от ОРВИ и внебольничной пневмонии. Именно этим объясняется рост числа зараженных этой категории.

Уже второй раз в регионе заболела вся семья после возвращения одного человека из столичных городов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/773909" frameborder="0"></iframe> Швеция решила не вводить ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

Сейчас 644 человека остаются под медицинским наблюдением.

Как в Самаре проходит самоизоляция

Режим строгой самоизоляции в Самарской области продлили до 30 апреля. Требования строгие: работать можно (если предприятие входит в число тех, кому это разрешили), а вот гулять нельзя. На улицу - до магазина и обратно, вынести мусор, погулять с собакой. Еще можно по записи сходить в салон красоты. В больницах возобновлены плановые операции, но не проводятся диспансеризации.

В выходные на улицах города было много полицейских и не очень много людей. Индекс самоизоляции от Яндекс был 3,8 - жирный плюс для самарцев, которые все-таки сели дома. Правда, до этого многие успели сходить на службу. На подступах к кладбищам сражений на Пасху не наблюдалось. Дороги там, где обещали, перекрывать на 200% не стали, все проходило спокойно.

Тем временем самарские родители сообщают, что полицейские стали особенно внимательно проверять подростков, которые находятся на улице. Родителям рекомендуют объяснить детям правила игры по-новому. И, если ребенок выходит в путь по важномуделу, ему можно сразу написать записку, которую он сможет показать полицейскому, если его остановят.

Всего за сутки полицейские выписали 93 протокола за нарушение ограничительных мер. Еще один протокол составила транспортная полиция.

Самарцев просят быть ответственными, оставаться дома. Особенно нужно беречь себя людям, которые входят в группу риска: пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.