2020-04-20T22:56:40+03:00
Общество

Снова в строю: в Сызрани после капремонта открыты поликлиника и реанимационное отделение ЦГБ

Учреждения здравоохранения отремонтированы при поддержке компании «Роснефть»
Анна ФЕДОРОВА
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Обновленная поликлиника удобна и для врачей, и для пациентов. Фото: АО «СНПЗ»Обновленная поликлиника удобна и для врачей, и для пациентов. Фото: АО «СНПЗ»
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Подарок и медикам, и пациентам

Здание поликлиники Сызранской ЦГБ было построено в 1968 году. За полвека службы четырехэтажку ни разу не ремонтировали, и пациентов (326 человек в день) здесь встречали не только медики, но и обшарпанные стены и потолки, щербатый кафель, кривые полы и протекающая крыша. Сегодня поликлинику не узнать:

25 мая прошлого года первые лица Самарской губернии и НК «Роснефть» подписали допсоглашение, в рамках которого здание помолодело и внутри, и снаружи.

- И нам работать в новых условиях комфортнее, и пациенты видят, что медицине уделяется внимание, - говорит заместитель главного врача по поликлинической работе ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ» Наталья Титенкова. - Врачи большую часть жизни проводят на рабочем месте: блестящий кафель, ровные стены вместо обшарпанных - все это настраивает на продуктивный труд. А пациентов - на позитив: люди к нам приходят больные, и им, конечно, гораздо удобнее посещать учреждение, где работает лифт, где новые перила, скамеечки, санузлы.

В поликлинике полностью обновлены фасад и кровля, усилены перекрытия и несущие стены, остеклены окна и балконы, заменена электропроводка, смонтированы пожарная сигнализация и охранная система, отремонтированы внутренние и наружные инженерные сети. Отдельно возведена лифтовая шахта с установкой лифта для удобства маломобильных граждан.

- Поликлинику не узнать - красивые стены, потолки, мебель, да и оборудование хорошее - можно сделать полноценное обследование в родном городе, а не ехать в областной центр, - радуется пациентка Наталья Лешенко. - И врачи у нас замечательные, внимательные - здоровья им!

Даже коридоры теперь радуют глаз. Фото: АО «СНПЗ»

Даже коридоры теперь радуют глаз. Фото: АО «СНПЗ»

Главврач Сызранской ЦГБ Дмитрий Савельев добавляет: капремонт преобразил поликлинику не только эстетически, но и позволил подготовить помещение для использования высокотехнологичного и сложного оборудования. А сотрудники получили максимальную оптимизацию рабочего пространства.

- Стало просторнее и работать удобнее, - призналась медицинский регистратор Зульфия Степанова. - Картотека, например, раньше хранилась в обыкновенных коробках из-под бумаги, а теперь - в специальных ящиках, в шкафу. Пациенты даже чаще улыбаться стали!

Реанимация - обновленная, объединенная

Капитальный ремонт получила и реанимация. Раньше реанимационное отделение было рассредоточено по всей больнице, а теперь это современное единое отделение, которое может принимать до 28 пациентов. Здесь установлено все необходимое оборудование, а также открыт центр рентгенэндоваскулярной диагностики для оказания экстренной помощи жителям Сызрани, Октябрьска и близлежащих районов. Еще недавно таких возможностей по организации помощи в центральной больнице не было.

- Компания «Роснефть» - социально ориентированная, - отметил глава Сызрани Николай Лядин. - На всех территориях присутствия предприятия компании (у нас это - Сызранский нефтеперерабатывающий завод) участвуют в социальных проектах. В данном случае реализовано очень важное дело - ремонт центральной городской больницы, которая обслуживает не только 176 тысяч населения Сызрани, но и Сызранский, Шигонский районы, а также город Октябрьск. Здание поликлиники находилось в полуаварийном состоянии, не было условий для маломобильных граждан. Сегодня она отвечает самым современным требованиям: удобна и для пациентов, и для медицинского персонала.

Медики получили возможность трудиться в комфортных условиях. Фото: АО «СНПЗ»

Медики получили возможность трудиться в комфортных условиях. Фото: АО «СНПЗ»

По словам главы города, ремонт ЦГБ - лишь очередной пункт в списке добрых дел «Роснефти». За последние пять лет благодаря нефтяной компании в Сызрани появились Ледовый дворец, построены два детских сада на более чем 500 мест - они окончательно решили проблему очередности для дошкольников. В этом году компания выделила беспрецедентные средства на капитальный ремонт школы на Образцовской площадке (в городском районе рядом с заводом) - здесь не только приведут в порядок здание и учебные помещения, но и построят спортивную площадку.

- Не только администрация Сызрани, но и население видит, какой вклад нефтяная компания вносит в развитие нашего города, - считает Николай Михайлович. - Уверен: наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться!

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