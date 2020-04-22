Кредитные каникулы в Самаре из-за коронавируса: какие банки предлагают, как оформить

Долгие каникулы, введенный режим самоизоляции – обстановка, которая вызвана борьбой с коронавирусной инфекцией не самым лучшим образом сказалась на экономической стабильности россиян и их материальном благополучии. Поэтому сегодня горожане активно интересуются такой услугой, как кредитные каникулы в Самаре, ставшей популярной и востребованной из-за коронавируса. Эксперты ведущих банков нашего региона рассказали, как получить отсрочку по кредиту и что для этого нужно сделать. А также объяснили, кому сегодня доступны кредиты и как выгодно одолжить деньги.

Помощь самарским заемщикам от Сбербанка

Поддержку клиентов своей самой важной задачей считают в Сбербанке.

– Сегодня есть несколько программ, с помощью которых можно получить реструктуризацию по кредитам. Во-первых, отсрочка может быть предоставлена в рамках Федерального закона № 106, вторая возможность — это специальная программа Сбербанка реструктуризации задолженности на индивидуальных условиях. Она подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. А срок кредитования может быть увеличен до 12 месяцев. Такие условия заметно снижают платежную нагрузку на клиента и позволяют лучше пережить трудности, обусловленные пандемией коронавируса, – рассказывает управляющий Самарским отделением Сбербанка Константин Долонин.

Для оформления специальной программы необходимо подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения. Подача заявки доступна онлайн. Понадобится предоставить подтверждающий документ.

– Подчеркнем, что клиент может воспользоваться нашей программой независимо от размера своего долга, то есть ограничений по сумме нет. Реструктурировать по этой программе можно долг по ипотечному или потребительскому кредиту, – добавил Константин Долонин.

Подробнее информацию по реструктуризациям можно прочитать на сайте Сбербанка. За дополнительной консультацией жители могут обратиться по телефону 8 800 200-8-200.

Сбербанк разработал специальную программу по реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19, – отметил управляющий Самарским отделением Константин Долонин. – Данная программа касается всех сегментов: от крупнейших клиентов (для отдельных отраслей, которые относятся к следующим показателям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства) до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей). Принятая банком программа позволит в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков. По малому и микробизнесу принято решение об упрощенном механизме реструктуризаций – предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам (речь идет о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее).

Кто может получить кредитные каникулы

Кредитные каникулы предлагают почти все крупные банки. Так, в Россельхозбанке будут рассмотрены обращения о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженности в индивидуальном порядке. В первую очередь на послабление могут рассчитывать: заболевших коронавирусом и находящихся на карантине; те, чей доход снизился на 30% и более; те, кто испытывают временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.

- Для этого клиенту нужно подать заявку на реструктуризацию, предоставив подтверждающие документы. Заявление о предоставлении льготного периода можно подать до 30 сентября 2020 в офисе банка, - информирует заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанк Алексей Ларгин. - В случае необходимости реструктуризации задолженности сообщить о наступлении перечисленных событий можно дистанционно, заполнив форму обратной связи на официальном сайте банка и выбрав тему обращения «Меры поддержки заемщиков-физических лиц в связи с распространением коронавируса», по электронной почте office@rshb.ru или по телефону 8 (800) 100-01-00 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2).

Большинство банков принимают заявления на кредитные каникулы онлайн. Так, к примеру, происходит в ПСБ.

- В сегодняшней ситуации мы предоставляем каникулы по потребительским и ипотечным кредитам как на общих условиях, так и для лиц, пострадавших от короновируса. Заявление на кредитные каникулы можно подать дистанционно, не нарушая режим самоизоляции. В качестве подтверждающих документов можно предоставить копии больничных листов, трудовой книжки в случае увольнения, официальные подтверждающие документы от работодателя и т.д. Скан-копии или фотографии документов нужно отправить на электронную почту банка. В течение пяти дней клиент получит ответ через смс, электронную почту или личный кабинет, – отметила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре Ольга Грачева. - В зависимости от причины отсрочка по кредиту или ипотеке может быть предоставлена на срок до полугода – для тех, кто заболел или находится на карантине, а также для тех, у кого снизился или утерян доход в связи с введением ограничительных мер. Для всех пострадавших от пандемии будет действовать вариант реструктуризации долга с полной отсрочкой платежей.

Что делать, если не подпадает под требования кредитных каникул?

Есть и те, кто официально не могут подтвердить, что их финансовое положение ухудшилось и выплачивать ипотеку в привычном объеме они уже не могут. Что делать в таком случае, рассказал, руководитель Абсолют Банка в Самаре Олег Кулешов.

- Банки заинтересованы в том, чтобы клиенты не испытывали проблем с обслуживанием кредита, поэтому предлагают гибкие программы реструктуризации и обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту. Например, Абсолют Банк предлагает собственную программу реструктуризации кредита с отсрочкой от 3 до 6 месяцев. Клиент может воспользоваться программой в случае, если он пострадал из-за ситуации, вызванной пандемией: заболел, утратил трудоспособность, потерял работу или доход в связи с сокращением или приостановлением деятельности предприятия, или у него есть иные обстоятельства, не позволяющие выплачивать кредит в соответствии с текущим графиком погашения, - заверил Олег Кулешов и добавил. - Использование заемщиками каникул в связи с эпидемиологической ситуацией не лишает их права на ипотечные каникулы, введенные по закону в 2019 году.

Кредитные каникулы из-за пандемии доступны для россиян с 3 апреля. О том, насколько популярной оказалась инициатива в Самарской области, рассказал директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев:

- В территориальный офис Росбанка в Самаре поступило порядка 20 заявлений. Банк располагает инструментами, с помощью которых можно помочь клиенту, испытывающему временные сложности из-за болезни или снижения деловой активности. Например, реструктуризация и кредитные каникулы, рефинансирование. Каждый случай банк рассматривает индивидуально.

Согласно закону о кредитных каникулах, заявитель может получить отсрочку платежа до 6 месяцев.

- Данные правила распространяются на заемщиков, официально подтвержденный доход которых снизился по сравнению с 2019 годом более чем на 30%. По запросу банка заемщик должен будет в течение 90 дней (а по уважительным причинам срок может быть продлен еще на 30 дней) предоставить предусмотренные законом документы, подтверждающие снижение своего дохода, - рассказывает Константин Балдуев.

Какие документы нужны, чтобы получить кредитные каникулы в Самаре в 2020 году:

- справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме ФНС за текущий год и за 2019 год (справка 2-НДФЛ от работодателя);

- налоговая декларация для индивидуальных предпринимателей (ИП);

- документ о регистрации гражданина в качестве безработного;

- листок нетрудоспособности (на срок не менее 1 месяца - требование закона).

- иной официальный документ, подтверждающий снижение дохода более чем на 30%.

В индивидуальном порядке будут рассмотрены обращения о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженности для граждан:

- заболевших коронавирусом и находящихся на карантине;

- тех, чей доход снизился на 30% и более;

- испытывающих временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Собственная программа от ВТБ

Некоторые банки в дополнение к уже существующим программам поддержки разработали варианты помощи заемщикам, кроме кредитных каникул в Самаре в 2020 году. Такое предложение, к примеру, разработал ВТБ.

- Заемщикам, которые столкнулись со сложностями при погашении кредита во время пандемии коронавируса, мы предлагаем воспользоваться собственной программой кредитных каникул на 3 месяца или выбрать льготный период до 6 месяцев в соответствии с Федеральным законом № 106. Подать заявку на отсрочку платежей могут клиенты, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным от 2019 года. Все заявки и документы, включая больничные листы, предоставляются в банк дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн. А все подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления, - сообщил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - В рамках собственной программы мы увеличили лимиты максимальной суммы кредита. Так, по ипотеке первоначальная сумма займа для регионов составляет 3 млн рублей, по кредитам наличными – 2 млн рублей, по автокредитам – 1,5 млн рублей.

Отдельное предложение подготовлено и для владельцев кредитных карт.

- Для таких клиентов предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня, - добавляет Максим Папков. - Заемщикам, которые не попадают под эти две программы, мы предлагаем воспользоваться реструктуризацией действующих кредитов, которые включают в себя отсрочку платежа, изменение срока и ставки кредита – решение по каждому обращению банк принимает в индивидуальном порядке. По данному вопросу можно также обращаться в контакт-центр или в чат-бот нашего мобильного приложения.

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