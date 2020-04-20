2020-04-24T17:51:13+03:00
Общество

"Он дошел до Берлина": история ветерана Василия Банникова

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
Поделиться:
История ветерана Василия БанниковаИстория ветерана Василия Банникова
Изменить размер текста:

Рассказывает Таисия Банникова, сноха:

- Банников Василий Ефимович родился в деревне Русское Маклаково Спасского района Горьковской (теперь Нижегородской) области. Во время коллективизации им всей семьёй пришлось уехать в Новосибирскую область, так как они были зажиточными крестьянами. Известие о начале Великой Отечественной войны получили уже в разгар рабочего дня - из-за разницы во времени. Полдня прошло мирно, а после обеда свёкор уже был на сборном пункте. Направили его на Ленинградский фронт. Он пробыл там с 22 июня 1941 года по 16 декабря 1944 года. Он был разведчиком в пехоте, должен был узнавать, где располагаются танковые пулемёты противника. В 1941 году его жена родила дочь, свёкор её рождения не застал.

Он был разведчиком в пехоте

Он был разведчиком в пехоте

Василий Ефимович награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды. О себе он рассказывать не любил, поэтому пришлось восстанавливать его боевой путь по сайтам. Сестра мужа говорила, что Василий Ефимович дошёл до Берлина, но по документам подтверждения мы не нашли. Точно узнали, что он был в Польше, Венгрии. Нашли документ о том, что 3 февраля на реке Одра, имея большой опыт разведчика, обнаружил два замаскированных пулемёта и скопление вражеской роты, передал командиру результат разведки. В итоге пулемёты были разбиты, а пехота рассеяна, за это он и получил награду «За отвагу».

Василий Ефимович награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды.

Василий Ефимович награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды.

Во время войны мать Василия Ефимовича написала письмо Сталину о разрешении вернуться на родину. Получив положительный ответ, они всей семьёй переехали обратно в Нижегородскую область. После войны Василий Ефимович тоже вернулся туда.

Василий Ефимович дошёл до Берлина

Василий Ефимович дошёл до Берлина

Он знал, какая на Ленинградском фронте разруха, поэтому он с семьёй решил вернуться, чтобы восстанавливать город. Там у них родились ещё дочь и сын, мой муж. Работали они там до 1952 года, а потом уехали в Казахстан, осваивать целину. В 1956 году переехали в Куйбышевскую область, в Приволжье, и свёкор устроился работать сварщиком в райсельхозтехнику, там он проработал до пенсии. Умер 26 июля 1983 года.

"Он дошел до Берлина": история ветерана Василия Банникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Цифровой бессмертный полк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В магазинах Самарской области произошел массовый сбой при оплате банковскими картами
Самарские полицейские задержали парня, который напал с пистолетом на курьеров службы доставки в квест-комнате
Бывший курсант Сызранского летного училища пытается оспорить свое отчисление в суде
Пансионат для инвалидов в Самарской области дезинфицировали военные
Жительница Сызрани сообщила, что стала жертвой мошенничества, но в итоге сама попала под суд
Власти объяснили, когда введут электронные пропуска в Самарской области в режиме самоизоляции
Самарец не смог взыскать с офтальмологов миллион рублей
Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад несовершеннолетней девушки
Житель Самары распустил фейк в интернете о том, что его жена бьет детей
Берегись ветра: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Третий раз за три года: в Самарской области пьяный водитель в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД
В Самарской области еще четыре человека побороли коронавирус
Самарская область присоединится к масштабному песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях
Погубил пассажира: в Самарской области водитель, перевозивший наркотики, уснул за рулем и попал в ДТП
В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства
Десять сотрудников больниц и клиник в Самарской области заболели коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район
В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера
Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом
В Самаре снова зафиксировали очень низкий индекс самоизоляции