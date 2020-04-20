"Он дошел до Берлина": история ветерана Василия Банникова.

Рассказывает Таисия Банникова, сноха:

- Банников Василий Ефимович родился в деревне Русское Маклаково Спасского района Горьковской (теперь Нижегородской) области. Во время коллективизации им всей семьёй пришлось уехать в Новосибирскую область, так как они были зажиточными крестьянами. Известие о начале Великой Отечественной войны получили уже в разгар рабочего дня - из-за разницы во времени. Полдня прошло мирно, а после обеда свёкор уже был на сборном пункте. Направили его на Ленинградский фронт. Он пробыл там с 22 июня 1941 года по 16 декабря 1944 года. Он был разведчиком в пехоте, должен был узнавать, где располагаются танковые пулемёты противника. В 1941 году его жена родила дочь, свёкор её рождения не застал.

Он был разведчиком в пехоте

Василий Ефимович награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды. О себе он рассказывать не любил, поэтому пришлось восстанавливать его боевой путь по сайтам. Сестра мужа говорила, что Василий Ефимович дошёл до Берлина, но по документам подтверждения мы не нашли. Точно узнали, что он был в Польше, Венгрии. Нашли документ о том, что 3 февраля на реке Одра, имея большой опыт разведчика, обнаружил два замаскированных пулемёта и скопление вражеской роты, передал командиру результат разведки. В итоге пулемёты были разбиты, а пехота рассеяна, за это он и получил награду «За отвагу».

Василий Ефимович награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды.

Во время войны мать Василия Ефимовича написала письмо Сталину о разрешении вернуться на родину. Получив положительный ответ, они всей семьёй переехали обратно в Нижегородскую область. После войны Василий Ефимович тоже вернулся туда.

Василий Ефимович дошёл до Берлина

Он знал, какая на Ленинградском фронте разруха, поэтому он с семьёй решил вернуться, чтобы восстанавливать город. Там у них родились ещё дочь и сын, мой муж. Работали они там до 1952 года, а потом уехали в Казахстан, осваивать целину. В 1956 году переехали в Куйбышевскую область, в Приволжье, и свёкор устроился работать сварщиком в райсельхозтехнику, там он проработал до пенсии. Умер 26 июля 1983 года.