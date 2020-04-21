2020-04-24T18:05:40+03:00
Общество

"Он наш герой": история ветерана Петра Минаева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Петра МинаеваИстория ветерана Петра Минаева
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Варвара Батайкина, праправнучка:

- Я буду рассказывать про своего прапрадедушку Минаева Петра Сергеевича. Он наш герой, мы каждый год ходим с его портретом, участвуем в акции “Бессмертный полк”. Родился он в 1900 году в Саратовской области, в селе Успенка Пугачёвского района. В начале своего боевого пути воевал в 25 стрелковой дивизии пугачевского полка, затем в кавалерийских войсках Семёна Михайловича Будёнова.

В 1939 годах, когда родилась моя прабабушка, его призвали на советско-финскую войну. В 1941 году он ушёл на Великую Отечественную войну. После ранения правой руки служил санитаром на поезде, который возил раненых с поля боя. В 1944 году прапрадедушку контузило в голову в Чехословакии. После госпиталя вернулся домой и выжил. После войны он жил там же, где и родился, в селе Успенка. Занимался хозяйством. Он видел свадьбу моей прабабушки и ее мужа, нянчил мою бабушку.

"Он наш герой": история ветерана Петра Минаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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