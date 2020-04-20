Самарцу пришлось "купить" себе пенсию, заплатив взносы за работодателя

Работал, а пенсии нет

60 лет Юрию Михайловичу исполнилось в июле прошлого года. Вздохнув с облегчением, он отправился оформлять пенсию. Принес все документы, отстоял очередь и вдруг узнал, что пенсия ему не положена – не заслужил еще. Точнее, ему не хватает баллов.

«Как же так?» – удивился пенсионер и обратился за помощью к юристам.

- Мы стали разбираться: вот он трудился на Ташкентской птицефабрике, которая весь СССР снабжала, вот он переехал в Самару, устроился в сеть ресторанов поваром-шашлычником, все документы были оформлены верно, и трудового стажа было достаточно. Поэтому мы обратились в суд, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» юрист Роман Погосян.

Пенсионный фонд в суде заявил, что у них нет данных о рабочих буднях Юрия Михайловича в Ташкенте и в Самаре. Тогда суд запросил данные из архивов в Узбекистане, и оттуда в Самару прислали полные данные о карьере Юрия Михайловича: как он устроился на работу 1984 году на должность автослесаря 3 разряда с окладом 83 рублей, а уволился в 1990 году с должности заведующего нефтехозяйством. Эти годы в общий стаж ПФР в итоге включил.

А вот с трудоустройством в Самаре получилось весьма интересно: в трудовой книжке у мужчины записано, что он работал поваром с 2012 по 2016 гг. Но последнее место работы не подтверждалось сведениями с индивидуального лицевого счета Юрия Михайловича:

- Другими словами, работодатель все эти годы не делал пенсионные отчисления за него, не платил налоги, так как официально его так и не трудоустроил, а записи в трудовой книжке были, видимо, просто формальностью, - объясняет Роман Погосян.

«Так вот почему мне зарплату все время наличкой платили!» – догадался Юрий Михайлович и схватился обеими руками за голову: как теперь быть?

Запись в трудовой есть, а пенсионных отчислений - нетФото: Предоставлено героем публикации

Стаж вернули, а баллы нет

Куйбышевский районный суд годы работы поваром в стаж ему включил, но пенсию назначить отказался – отчислений-то не было, а значит баллов, как ни крути, не хватает. С этим решением Юрий Михайлович не согласился и обратился в Самарский областной суд.

- По закону человек не обязан проверять и следить за тем, делает ли его работодатель пенсионные и другие отчисления, для этого в нашем государстве существует множество надзорных ведомств, - считает Роман Погосян. – Это мы и пытались доказать в суде.

Самарский областной суд к этому делу отнесся внимательно, изучил все документы. Получилось следующее: тот факт, что Юрий Михайлович работал поваром, подтверждается записью в его трудовой книжке, копией трудового договора и справкой от работодателя, хотя в ней и нет номера и даты. Однако организация отрицала, что такой человек когда-либо работал в ресторане, страховые взносы не делала, сведений о его зарплате никуда не предоставляла. Поэтому и рассчитать, сколько недополучило государство и пенсионный фонд за годы неофициальной работы Юрия Михайловича оказалось невозможным. Поэтому областной суд тоже отказал ему в назначении страховой пенсии по старости.

Но безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Государство все предусмотрело и разработало план «Б» для таких, как Юрий Михайлович. Для того, чтобы ему начислили пенсию, нужно, чтобы индивидуальный пенсионный коэффициент составлял 13,8 баллов, а у Юрия Михайловича насчитывалось только 12,375. Но вот прекрасная новость: заветные баллы можно купить.

Поняв, что судиться дальше бессмысленно, Юрий Михайлович начал копить деньги. В этом году он, наконец, приобрел заветные 1,425 балла, заплатив за них 43 тысячи рублей. В апреле ему перечислили первую пенсию - 6700 рублей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Работодатель может остаться безнаказанным»

Евгений Сапов, кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов "Базис"

- Работодатели являются налоговыми агентами по отношению к своим работникам. Это означает, что они обязаны перечислять за сотрудников все обязательные платежи (пенсионные взносы, НДФЛ и т.п.).

То, что в этой ситуации было нарушение закона - несомненно. За это организации, как минимум, должен быть назначен штраф. Несмотря на то, что суд не вынес частного определения, он признал факт наличия трудовых отношений.

На основании этого гражданин может обратиться в прокуратуру или налоговую с заявлением о привлечении к ответственности бывшего работодателя. Плюс он может в судебном порядке взыскать с него деньги, которые ему пришлось заплатить из-за того, что работодатель ранее не делал за него пенсионных взносов. Также существует возможность, что невыплаченная сумма за последние 3 года будет взыскана в бюджет, что должно положительно сказаться на размере пенсии.

Однако если сам работник ничего не предпримет, его работодатель, вероятно, сможет остаться безнаказанным.

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