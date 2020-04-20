Курьеров уже перебор, а село не резиновое: что делают жители Самары, оставшиеся без работы во время пандемии коронавируса

"Сел на велосипед, развожу еду"

Денис, шеф-повар одного из самарских заведений

Наше заведение закрылось одним из первых. Сначала говорили, что будем работать на еду на вынос, потом что-то не получилось. В систему нужно было включаться раньше. В нашей сфере зарплаты, в основном, серые. Сегодня ты получаешь в конверте нормальную сумму, завтра тебе уже ничего не должны на самоизоляции. У нас на рынке большинство просто отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск или уволили. На многих кухнях оставили процентов 30 персонала, по минимуму. Это те, кто хоть как-то пытается работать. В группе поварской, где мы все сидим, уже месяц вакансий новых не появляется.

Мне повезло, я успел в первые же дни устроиться курьером в популярный сервис. Сейчас все, уже никого не берут. Первые дни с деньгами было нормально, я даже подумал, не уйти ли сюда совсем надолго. Но потом начались перебои с бухгалтерией. Во-первых, сама технология начислений не слишком понятная, во-вторых, курьеров очень много стало. А заказывать стали меньше. Люди сидят дома, готовят сами. Да и деньги у многих стали кончаться. В третьих еще есть таксисты, которые тоже стали развозить заказы. На машине можно сделать больше, но им не очень хочется заморачиваться.

У меня машины нет, езжу на велосипеде, что за день заработаю - то мое. Плюс - свежий воздух и физическая нагрузка, конечно. Ну и немного на жизнь хватает, слава богу, что кредитов и обязательных платежей каких-то нет у меня. Но это не слишком большие деньги тысяч 20-25 в месяц может выйдет, но это с большой нагрузкой. Раньше у меян был доход от 40 тыс. рублей.

Но с другой стороны уже и этой работе радуешься, потому что предложений вообще нет. Таксисты говорят, что пассажиров меньше - хотя бы потому, что машин больше. Курьеры почти нигде уже не нужны. У меня друг работает в IT-сфере. Пока у них все хорошо, но уже сейчас понятно, что в скором будущем у клиентов может стать меньше денег и ряд задач и заказов сократится. Хорошо только тем, кто на госконтрактах, а это далеко не все.

Курьеров уже достаточноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что буду делать дальше? Пока не знаю, пока теплая погода так и буду курьером работать, одновременно я еще новые знания получаю, надеюсь, что потом смогу им найти приложение. Если в экономике хоть что-то останется. Ну или уеду на дачу летом - по крайней мере, будет чем питаться.

"Уехала в село, там хотя бы еда есть"

Анна, продавец-консультант магазина одежды:

- Мы в Самаре с сыном снимали квартиру. Он школьник, шестой класс, я работала в одном из магазинов по продаже одежды. Нас тоже отправили в бессрочный отпуск: тут спорь - не спорь, максимум чего добьешься - уволят вообще. А потом после всей этой пандемии кому ты такой скандальный нужен будешь. Нам всегда платили очень небольшой оклад и проценты с продаж, суточные, за рабочие дни. Сейчас дней нет - нет денег.

Мне в отличии от других повезло. Родители живут в селе, я от этого уехала в город. Но зато теперь оказалось, что есть куда вернуться. В частном доме для нас с сыном место есть. На огороде работы много. А пока устроилась в школу. Я по образованию учитель русского и литературы, ну, конечно, опыт работы тоже есть, приехала когда, встретила свою учительницу в магазине, разговорились и она подсказала. В общем, деньги небольшие, но пока все равно помощь, слава богу я всеми технологиями владею. У меня 5-7 класс, сын в это время тоже учится, мы не стали его из школы переводить. Интернета пока хватает, хотя он и сельский, с перебоями.

Пока думаю останемся здесь. Летом в селе работы всегда много, на огороде, например, по крайней мере не буду тратить деньги на съемную квартиру и еду. Чем заниматься летом, пока не знаю, может быть, в каком-то магазине еще освободится место. Вернусь ли потом в город - не знаю, мне кажется, вся торговля еще очень долго будет восстанавливаться. Или же владельцы посмотрят на свои расходы, и просто переведут на какое-то время магазины в дистанционный режим. Насколько я знаю, многие сегодня смогли договориться о рассрочке аренды, отложенных платежах. Торговые центы тоже понимают, что у них с одной стороны потеря доходов сейчас, с другой - арендаторов навсегда .

За продавцов особенно никто не цепляется: мы материал расходный. Я сначала хотела остаться в городе, много звонила по объявлениям о поиске работы. Ничего не получилось: среди объявлений стал больше какого-то развода (мол платите деньги, мы вам что-то подберем). Пошал в магазин у дома - там тоже сказали, что сейчас нет вакансий. Думаю в ближайшие два месяца так и будет, а потом может и изменится что-то.

Анна Курдыш, владелица арт-студий "Творчество"

- Два года назад я ушла с работы в одном из банков. И открыла свою творческую студию для детей. Дела не сразу, но пошли хорошо. В прошлом году получилось открыть второе помещение. Детям нравилось, у нас была полная загруженность, я наняла преподавателей. Все стало плохо еще когда объявили карантин в школах. Родители стали бояться приводить детей, хотя у нас все очень просторно, где-то человек по семь одновременно занимаются. В общем, загрузка становилась все меньше, а потом вообще пришлось закрыться.

Для меня это было очень сложно, практически все планы разом рухнули. Конечно, начались денежные трудности. Владелец одного помещения сразу пошел на встречу с арендной платой, решили отложить платежи. А вот во второй студии сказали, что не могут даже рассрочку делать. Там у помещения много владельцев, у них много амбиций. Я сейчас пытаюсь решить вопрос, но если не согласятся - придется отказаться от помещения, тем более я думаю, что раньше сентября мы к работе приступить не сможем.

Конечно, те люди, с кем мы договаривались о совместной работе, тоже все понимают, что платить мне им не с чего. Налоговые льготы мы получили, отсрочку вернее. Хочется, чтобы было из чего налоги платить, пусть даже потом.

Сейчас я провожу онлайн-занятия, беру за неделю 200 рублей. Просто сейчас очень много бесплатных предложений, никто не готов платить много. Но и совсем не брать деньги я не могу. Поулчается, что если ты делаешь что-то бесплатно, всем кажется, что можно прогуливать, забивать на занятия, не присылать результат.

Для меня это сложная ситуация, но с другой стороны и вызов, толкающий на то, чтобы научиться чем-то новому. Так я бы не скоро начала проводить онлайн-вебинары. А тут получилось. Мама у меня учитель, она тоже сейчас освоила все технические приспособления, дает уроки из дома и довольна. Это новый шаг, но хотелось бы, чтобы ситуация скорее стала проще.

Есть работа!

Кто сегодня нужен в Самаре (из свежих вакансий на 20 апреля 2020 года)

- ваодители-экспедиторы, от 45 тыс. рублей

- продавец зоо-магазина, от 20 тыс. рублей,

- продавец магазина продуктов от 18 тыс рублей,

- водители такси от 40 тыс. рублей,

- штукатуры, каменщики, строители от 35 до 70 тыс рублей.

ОФИЦИАЛЬНО:

10 тыс звонков на телефоны горячей линии поступили от жителей Самарской области и соседних регионов на 16 апреля

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