Коронавирус в Самаре, последние новости на 21 апреля: пик заболеваемости придет через 2 недели

В Самарской области уже 95 человек заразились коронавирусом в разных обстоятельствах и в разное время. Оперативный штаб по предотвращению угрозы населению работает в непрекращающемся режиме. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре, которые могут быть интересны каждому человеку и даем полезные советы о том, как пережить самоизоляцию без вреда для своего кошелька.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Самаре на 21 апреля (утро)

В Самаре подтверждено 41 случай заражения COVID-19 за все время. Всего в регионе - 95 случаев. Это данные Оперативного штаба на 12.00 20 апреля.

Предупреждение, штрафы или уголовная ответственность: самарский адвокат рассказал, что может грозить нарушителям режима самоизоляции в период распространения коронавируса 00:00 00:00

За последние сутки лаборатория выявила 16 случаев заражения: восемь в Самаре, четыре в Тольятти, два в Жигулевске и по 2 в Сызрани и Чапаевске.

Все чаще коронавирус находят у тех, кого уже лечат от ОРВИ и пневмонии.

Всего в регионе выздоровели 15 человек, они выписаны.

По словам руководителя самарского управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, пик заболеваемости можно ждать не раньше, чем через 1-2 недели. А зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что регионы отстают от Москвы на 2-3 недели.

Как в Самаре и области болеют ОРВИ и пневмонией

В регионе становится меньше случаев таких заболеваний. На прошлой неделе зафиксировали 4940 заболеваний ОРВи, неделей раньше это было 5612 случаев. Пневмоний остается одно и то же количество: 315 - 316 неделя к неделе.

Сколько тестов на коронавирус в Самаре и области проводят

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774317" frameborder="0"></iframe> Академик Гинцбург - о старте испытаний вакцин против коронавируса.

951 исследование за сутки провел Центр Роспотребнадзора

659 исследований - другие лаборатории

1800 исследований в сутки - должны проводить лаборатории

Как проходит самоизоляция в Самаре до 30 апреля 2020 года

В Самаре действует режим строгой самоизоляции. Его соблюдение контролируют полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор. Сейчас въезжающих в Самарскую область встречают на вокзалах и в аэропорте. Все они должны заполнить анкету, указать свой адрес и личные данные. Их самоизоляцию буду контролировать особо строго.

В аэропорту организовано восемь рабочих мест для тех, кто проводит анкетирование, одно - для медработника. На ж/д транспорте анкеты пассажиры получают от проводников.

На дорогах Самарской области зафиксировали 228 машин въехавших в регион кроме транзитных.

Около тысячи жителей региона все еще за границей. Для них организуют въездные рейсы, но после прилета поместят в обсерваторы и отпустят домой лишь через 14 дней.

Тем временем жителям Самарской области нужно вести себя максимально осторожно, чтобы не получить штраф или протокол при нарушении самоизоляции. Рассказываем истории самарцев, которые уже столкнулись с вниманием полиции и даем важные советы.

Самарский экономист рассказал, куда мы идем: что будет с ценами и с рынком после всей самоизолячции и борьбы с коронавирусом.

А жители Самары тем временем теряют работу и ищут новую: у кого и насколько успешно это получается - в нашем материале.

При этом власти обещают поддержку и населению, оставшемуся без работы, и бизнесу. В частности, это отсрочка уплаты налогов и кредитные каникулы. Особую помощь министр спорта Дмитрий Шляхтин пообещал и фитнес-центрам - они только должны сформулировать свои запросы.