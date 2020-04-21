Коронавирус в Тольятти, последние новости на 21 апреля 2020 года: контроль станет жестче

В автограде опасной инфекцией заражены уже 39 человек. В пересчете на тысячу жителей этот показатель выше, чем в целом по области. Как ужесточат контроль за самоизоляцией и каковые последние новости про коронавирус в Тольятти, узнаем вместе.

Число заболевших коронавирусом в Тольятти на 21 апреля 2020 года

По состоянию на утро 21 апреля в Тольятти зафиксировано 29 заражений коронавирусом. Первые пациенты уже выписались, но большинство и прямо сейчас находятся в больнице №5, где работают с коронавирусным больными.

Среди зараженных есть и те, кто вернулся из-за границы, две семьи, которые заболели после того, как один из их членов вернулся из Москвы и Санкт-Петербурга, а также те, у кого коронавирус нашли в результате анализов после того, как они заболели гриппом и ОРВИ.

Всего в регионе 95 случаев заболевания. Еще двух заболевших нашли в Жигулевске. Одного - в Ставропольском районе.

А вот случаев ОРВИ в регионе стало меньше, примерно на 700. Количество пневмоний не уменьшилось. Этими данными тоже поделился Роспотребнадзор.

Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова обратила внимание, что показатель по заболеваемости на 1000 жителей слишком высок в Тольятти, он выше, чем средний по региону. Из-за этого она рекомендовала усилить контроль за самоизоляцией жителей города.

Самоизоляция в Тольятти на 21 апреля 2020 года: как проходит, какие ограничения действуют

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774315" frameborder="0"></iframe> Академик Чучалин - о коронавирусе: Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию.

Как и во всем регионе в Тольятти действует режим самоизоляции до 30 апреля. Сейчас главный санитарный врач призвала тщательнее контролировать жителей города. Сделать это не слишком просто, ведь большинство горожан сейчас работают. Тем не менее, на предприятиях за эпидемиологической обстановкой следят тщательно. Заражения в основнмо пока происходили в кругу семьи и близких.

Сейчас жителям города предложили заниматься фитнесом онлайн - ведь спортивные клубы пока не работают.

Ежедневно по расписанию в группе Спортивный Тольятти будут проводиться занятия от лучших дипломированных тренерво автограда. Это будут тренирвоки в разных направлениях, записи можно будет посмотреть в любое время. Специального оборудования не требуется - только коврики и немного пространства.