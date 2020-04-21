2020-04-21T00:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 21 апреля 2020 года:

Оцениваем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 21 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тестирование стараются проводить максимально быстроТестирование стараются проводить максимально быстроФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В стране растет количество случаев заболевания новой инфекцией. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 21 апреля 2020 года.

Количество случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области на 21 апреля 2020 года

На утро 21 апреля федеральный центр подтвердил 184 случая заражения. 108 случаев ожидают вердикта проверяющих. За сутки всего нашли 35 случаев. 7 заболевших нашли в Оренбурге, шесть -в Адамовке, четыре в Саракташе, два в Ташлинском районе, два в Шарлыкском районе, три в Оренбургском, два в Орском, и по 1-му в Новотроицке, Акбулаке, Кувандыке, Соль Илецке, Александровском, Илекском, Переволоцком, Сакмарском районах.

17 пациентов получают лечение несмотря на отрицательный тест, потому что у них типичная для этого заболевания картина.

20 человек выписаны. Два пациента скончались, у обоих были сопутствующие заболевания.

Уже семь объектов в Оренбургской области закрыто на карантин. На 14 дней закрыли общежитие, где проживал один мужчина, зараженный коронавирусом. В здании общие туалеты на этаже, поэтому все в зоне риска. Теперь ни войти, ни выйти отсюда никому нельзя.

Также на карантин закрыт город Ясный Оренбургской области, чтобы не дать распространиться инфекции. Здесь заболевших нашли в общежитии и больнице. Всех жителей просят вызывать скорую помощь при малейшем подозрении на ОРВИ.

А в Адамовском районе 83-летняя пациентка принимала гостей несколько дней и заболела коронавирусом. Пока что источник заражения не нашли.

В Оренбургской области намерены начать лучше выявлять потенциальных больных. Во-первых, всем больным с пневмонией намерены делать томографию в новом центре. А приезжих будут контролировать более тщательно. Так, в анкетах теперь есть пункт о виде жилья, например, жителей общежитий домой не пустят - поместят в обсерватор или госпитализируют до получения результатов анализа.

Сейчас анализ у всех приезжих берут прямо на въезде в область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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