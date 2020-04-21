Фетишисты, колдуньи и ловеласы: на какие хитрости идут должники и коллекторы, чтобы обмануть друг друга

Дарья – симпатичная брюнетка с бархатным голосом. Мужчины млеют, женщины недовольно фыркают под нос. Шесть лет назад подруга позвала ее работать в банк, но не обычной кассиршей или операционисткой, а в отдел по взысканию долгов.С момента введения в регионе режима самоизоляции весь отдел отправили в отпуск – мол, толку от вашей работы все равно не будет, у людей денег нет.

Дарья согласилась рассказать корреспондентам «КП-Самара» о том, как должники звали ее на свидания, колдуньи наводили на нее порчу, а также за что ей обещали бесплатный сеанс массажа в Санкт-Петербурге.

Микрозаймы – для бюджетников

Самым тяжелым для работы считается отдел по взысканию долгов по микрозаймам, у меня там подруга работает. Контингент тут частенько попадается самый «отстойный»: алкоголики, наркоманы, вчерашние школьники – все они ищут быстрых денег, чтобы «гульнуть» и забыться.

Отдельная каста – это фетишисты. Да-да, есть люди, которые получают удовольствие от того, что берут в долг. Знакомые им денег уже давно не дают – знают, что те отдавать ничего не будут. А микрозаймам все равно. Больше всего фетишистов среди женщин «за 50». Когда им начинают названивать кредиторы, их дети и внуки, скрепя зубами и чертыхаясь, обычно гасят долги, но через пару недель та же бабулька, что еще вчера клялась и божилась, что «никогда больше» вновь идет и оформляет на себя микройзайм в несчастные 5-10 тысяч рублей, которые спокойно могла попросить у своих близких. На кой ей эти деньги? Это тайна, покрытая мраком.

Но основная масса клиентов – это люди, у которых реально денег нет. Среди них много бабушек, которые еле концы с концами сводят, и госслужащих: полицейских, медиков,учителей и воспитателей из детских садов. Они часто в долгах, как в шелках, и берут новый кредит, чтобы закрыть старый. У некоторых – по 3-4 кредита в банках, и чтобы платить по ним, они берут еще и микрозаймы. В итоге совсем запутываются. Таких реально жалко. И мы все понимаем, что в ближайшее время число людей именно этой категории резко увеличится.

Коллекторы могут быть очень навязчивыми, но это их работаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вежливость как оружие

Когда я только пришла в банк, меня посадили на «лайтовые» обзвоны: я представлялась сотрудницей банка, говорила: вы не заплатили за кредит в этом месяце, будьте так добры, не забывайте про ежемесячный платеж, а то будут начисляться пени, спасибо за внимание, до свидания.

Потом я узнала, что такие вежливые мы с должниками, у которых просрочены платежи за 1-2 месяца. Когда человек не платит дольше, разговор с ним уже другой – можно грозить судом, предупреждать о том, что его счета и имущество будут арестованы, а деньги спишутся принудительно.

Вот тут и начинается главное «веселье». Чаще всего слышу «Денег нет, чего вы мне звоните», последовательность слов, интонации и степень завуалированного негатива может быть разной.

Хитрецы притворяются, что не знают того, кого мы ищем, трусы дают трубку своим детям, чтобы они отвечали, что папы или мамы дома нет. Ловеласы зовут на свидание – многим мой голос очень нравится. Но я никогда не соглашаюсь – на кой они мне со своими долгами?

Самые агрессивные начинают угрожать – то они нас взорвут, то свои «крыши» на нас натравят. Несколько раз на меня порчу прямо по телефону наводить пытались, потомственные «колдуньи» заговоры какие-то шептали в трубку. Я им не верю – экстрасенсы и ведуньи проблемы с деньгами могли бы предвидеть или решить их, не прибегая к банковским займам, поэтому явсегда стараюсь сохранить хладнокровие. Вежливость – мое главное оружие.

Угрозы в прошлом, в тренде – хитрость

Есть у меня друг, который лет 10 назад вместе с коллекторами от банка к должникам выезжал. Как то-то приехал он с напарником к мужику одному, а тот, как узнал, откуда они, кинулся драться. Они вдвоем его скрутили, вывели из подъезда, посадили в машину. Едут, молчат. А как выехали из города, мужик начал причитать: помилуйте, не убивайте, расплакался даже. Друг мой говорит, что делать они в общем-то ничего и не собирались, это «воспитательная работа» у них такая была. Вернулись они домой к должнику, тот открывает тумбочку, а она деньгами до верху забита. Они его спрашивают: ты почему кредит-то не платил, если деньги есть. А тот говорит: не платил, потому что скучно стало: фирму закрыл, деньги вывел, сидел, отдыхал и стало интересно, что банк будет делать, если он не заплатит. Вот, узнал.

Сейчас такие истории – в диковинку. Мы только звоним, причем в строго отведенное время, коллекторы тоже со всех сторон под надзором, особо не забалуешь.

В наше время должников приходится брать хитростью: одна женщина как-то несколько недель трубку не брала. Думаю: может, случилось что? Нашла номер соседа ее, звоню, говорю: а Анна Михайловна жива-здорова? А то мы свинью в деревне зарезали, она задок заказывала, брать-то будет? Анна Михайловна «нашлась» тут же и была крайне огорчена, когда узнала, что свинины ей не достанется, а долги ее мы через суд взыскивать будем.

А подруга моя, которая за соседним столом сидит, еще лучше историю придумала: вы, говорит, Борис Анатольевич, пылесос выиграли. Тот, конечно, обрадовался, начал узнавать, как получить, куда идти. Тут его и огорошили: долг по кредиту сначала погасить надо, а потом уже на халяву рассчитывать.

Бескрайняя благодарность

Никогда не понимала бабушек, которые берут норковую шубу за 200 тысяч рублей, а кредит потом не платят, ссылаясь на то, что у них маленькая пенсия. А шубу зачем тогда покупала? Это странно, но таких историй немало.

Еще не люблю «яжматерей» и «яжотцов»: такие говорят, что не будут платить, потому что у них семеро по лавкам. Один такой «яжотец» сразу нашел 350 тысяч рублей после того, как пристав ему сказал, что придет имущество описывать.

Есть, конечно, и те, кто реально «попал» не по своей вине. Лично мне больше всего жалко доверчивых людей, которые на свое имя берут кредиты для кого-то – для любимого сына, подруги детства, для сестры. Помогают по доброте душевной, а потом выплачивают чужие долги за кредит, который в глаза не видели.

Бывает, что люди просто в состоянии стресса не знают, как им выкрутиться, просто перестают платить и от этого становится только хуже. Таким я честно стараюсь помочь: предлагаю разные доступные варианты: как сделать так, чтобы штрафов не было, куда еще за помощью обратиться можно. Некоторые реально вылезают из долговой ямы.

Была у меня должница – работала массажистом в медучреждении, уволилась, ушла куда-то в торговлю, но кредит погасить не могла, долги копились. Она сказала, что зарплату раз в неделю получает, я ей рекомендовала в таком случае с каждой зарплаты по 2000 и вносить. А еще найти подработку массажистом – желающих всегда полно. Она последовала моему совету, и уже через три месяца восстановила график платежей, перестала числиться в должниках, а скоро и кредит погасила. Потом долго еще звонила меня со всеми праздниками поздравляла и звала к себе в Санкт-Петербург на сеансы массажа. Может, как-нибудь и соберусь.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

«Спокойствие, и только спокойствие!»

1. Если вам звонят сотрудники банка или коллекторы, будьте спокойны и максимально искренне. Все разговоры записываются, и, если сегодня вы говорите, что не платите, потому что потеряли работу, а завтра – потому что умер близкий родственник, вас разоблачат. А ко лгунам отношение уже другое – в большинстве случаев они намеренно уклоняются от платежей, даже если их финансовое положение вполне стабильно.

2. Если вам не посчастливилось столкнуться с хамоватовым специалистом или вы просто не можете найти общий язык, попросите чтобы с вами связался кто-то другой из сотрудников. Возможно, с другим специалистом разговор получится другим

3. Всегда можно найти вариант решения ваших финансовых проблем: можно платить частями, без штрафов, а то и вовсе попросить рефинансирования в другом банке. Эта процедура станет отличным выходом для тех, у кого больше 3 кредитов: вы берете один, закрываете 3 других и платите один, чтобы не путаться и не «попадать» на штрафы и пенни.

4. Никогда не берите микрозаймы для решения своих финансовых проблем - у них огромные проценты, возьмешь – и вовек не расплатишься.

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