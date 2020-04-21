2020-04-21T13:27:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Самарской области: в каких районах уже есть зараженные на 21 апреля 2020 года

Рассказываем, как расползалась зараза по региону и какова карта распространения коронавируса в Самарской области на 21 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области все больше населенных пунктов, где есть зараженные коронавирусомВ Самарской области все больше населенных пунктов, где есть зараженные коронавирусомФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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В Самарской области на 21 апреля 2020 года выявлено уже 103 случая заражения коронавирусом. Впервые о новой инфекции в нашем регионе мы услышали еще в середине марта. 17 числа Роспотребнадзор сообщил о первых пяти заболевших - четыре человека в Тольятти и один в Самаре. Сейчас прошло уже больше месяца, инфекция завоевывает новые территории. И сегодня мы подготовили карту распространения коронавируса в Самарской области на 21 апреля 2020 года: какие города и села уже под угрозой, где больных больше всего и кому стоит быть осторожнее.

Среди 103 зараженных коронавирусом на 21 апреля 2020 года большинство зарегистрировано в Самаре и Тольятти. В областной столице - 45 пациентов, в Тольятти - 41. 6 пациентов в Волжском районе, по три - в Жигулевске и Чапаевске, два - в Ставропольском районе. Один больной 21 апреля появился в Новокуйбышевске.

В Сызрани первого заболевшего зафиксировали 10 апреля. С тех пор новых случаев среди контактных лиц долго не выявляли. Второго больного нашли только 19 апреля.

В Волжском районе первого заболевшего выявили тоже 10 апреля. Его обнаружили в поселке Яицкий. Второго зараженного в этом районе зарегистрировали 13 апреля, затем по двое 16 и 17 апреля. Часть этих людей нашли среди тех, кто уже наблюдался с ОРВИ и пневмонией.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

Карта распространения коронавируса в Самарской области

Позже других в ряды территорий, уже подвергшихся нашествию коронавируса, попал Чапаевск. Первого больного здесь зарегистрировали 14 апреля, еще двоих 19 и 20 апреля.

Всего коронавирус в Самарской области уже зафиксировали на восьми территориях.

А вот в каких именно районах обнаружили больных коронавирусом в Самаре и Тольятти, неизвестно. Есть информация только о враче УЗИ поликлиники № 1 в областной столице, которая заболела коронавирусом, хотя не выезжала за пределы региона и страны.

Известно, что в последние дни опасную инфекцию стали чаще находить у тех, кто уже лежал в больнице с гриппом и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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