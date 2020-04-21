Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 апреля 2020 года: заболели два врача, поликлинику превратили в обсерватор

Количество случаев заражения коронавирусом в Самарской области уже перевалило за сотню. Что происходит в регионе и каковы последние новости про коронавирус в Самаре на 22 апреля 2020 года рассказываем прямо сейчас в подробностях.

Число заразившихся коронавирусом на 22 апреля (утро)

Еще 8 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Самарской области на утро 22 апреля. В Самаре всего 45 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболеших - двое врачей. Одна из них - узист поликлиники №1, еще один - медик из городской больницы №4. Здесь также коронавирус нашли у семи пациентов. Их раньше положили сюда с пневмонией в пульмонологическое отделение.

Сейчас стацинар больницы работает в режиме обсерватора на 14 дней. Медики и пациенты будут находиться здесь все время, их обеспечат горячим питанием. "Роспотребнадзор" должен выяснить, не заразился ли никто из них.

Выписано из больницы 15 человек.

915 исследований проведено за сутки.

621 человек находится под наблюдением.

География распространения коронавируса в регионе уже расширилась.

Как готовятся самарские медики бороться с коронавирусом в Самарской области

Врачи и средний медицинский персонал проходят дополнительную подготовку по диагностике и лечению коронавируса. Занятия по трем курсам, в том числе и для кардиологов уже начались. В ближайшее время собираются обучить около 700 человек.

Инфекционный госпиталь для борьбы с коронавирусом развернут в больнице имени Середавина. Родственники пациентов, находящихся в реанимации, выделен телефон сотовой связи отделения реанимации и интенсивной терапии №1 8-987-817-78-62. Звонить с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00.

А в Клиниках медуниверситета начали делать тесты на коронавирус в частном порядке. Обратиться сюда могут только жители, которые не имеют признаков ОРВИ.

Самоизоляция в Самаре на 22 апреля 2020 года

До 30 апреля в Самаре действует режим самоизоляции. Большинство предприятий и организаций все-таки работает, а вот проводить время на улице просто так нельзя. Вместе с экспертом - адвокатом узнали, что делать, если к вам на лице обращаются полицейские.

Какие новые меры поддержки бизнеса подготовлены в Самаре

Налоговые ставки снижены по упрощенной системе для гостиничного бизнеса и туруслуг - до 1% и до 5%,

минимальная ставка устанавливается на 2020 год в отношении автобусов, которые находятся в собственности налогоплательщиков,

министерство имущественных отношений разработало проект постановления об отсрочке арендной платы за предоставление государственного имущества.

Министерство экономического развития намерено увеличить на 500 млн рублей уставной капитал микрокредитной компании "Гарантийный фонд Самарской области".

Узнать все о мерах поддержки можно по телефону горячей линии 88003006363.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса

Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются(подробности)