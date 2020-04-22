2020-04-21T23:59:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 22 апреля 2020 года: города на карантине, анализы теперь будут делать в регионе

Рассказываем последние новости коронавируса в Оренбурге на 22 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Оренбурге на карантин закрывают города и общежитияВ Оренбурге на карантин закрывают города и общежитияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Города на карантине, закрытые дома и рост случаев заражения - раассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 22 апреля 2020 года.

Число случаев заражения коронавирусом на 22 апреля 2020 года (утро)

335 случаев коронавируса зарегистрировано на территории Оренбуржья. Это и подтвержденные и предварительные случаи. 32 человека выздоровели.

18 пациентов, у которых тест на коронавирус отрицательный, продолжают получать лечение, так как имеют симптомы коронавирусной инфекции.

125 диагнозов подтвердили коронавирус у въезжающих в регион оренбуржцев. Среди заболевших есть и дальнобойщики, и иностранные граждане, приехавшие из других регионов РФ.

В числе заболевших 17 детей и 22 больных старше 70 лет.

10 пациентов в тяжелом состоянии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ.

Пока что заболевших коронавирусом нет в пяти районах Оренбургской области.

Из-за коронавируса в регионе закрыли Ясный и военный городок на его территории. Там произошло несколько заражений в общежитии, всего зарегистрировано восемь очагов. Поэтому главный санитарный врач поддержал такое решение.

Такое же решение принято в отношении Абдулино. Главам муниципалитетов глава региона поручил во всем помогать медикам и ежедневно отслеживать любую потенциальную угрозу здоровью людей.

А в Кувандыке еще одно общежитие закрыли на карантин, туда приехал мужчина из другого региона. Анализы у него взяли на въезде и они оказались положительными.

А сейчас коронавирус подозревают у двоих пациентов областной психиатрической больницы, но пока подтверждающие анализы не готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
Дмитрий Азаров - о коронавирусе: "Пика ждём через 1-2 недели, будет сложно"
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 22 апреля 2020 года
Дмитрий Азаров с президентом АВТОВАЗа обсудил работу предприятия в период самоизоляции
В Безенчукском районе утонули рыбаки
Медиков из больницы на карантине в Самаре накормили волонтеры
Поговорить с легендой: Сергей Корниленко позвонит болельщикам в самоизоляции
Болезни не спасли: депутату, который давал взятки в Фонд капремонта, дали условный срок и назначили штраф
Под Тольятти водитель Порш Кайена отправил на тот свет мужчину на Гранте
В Тольятти пациент ушел из больницы, где лечат больных коронавирусом
4,1 млн рублей долга коммунальщикам: в Тольятти завели дело на управляющую компанию
В Тольятти полицейская собака учуяла след преступника и помогла его задержать
В Самаре в «Ладе Гранте» нашли трупы двоих мужчин
В Самарской области на железнодорожных путях играли три ребенка дошкольного возраста
Самарская полиция проводит проверку из-за попытки ограбления участников квеста
Самарцев взволновал чихающий кондуктор троллейбуса
На Тольяттиазот рассказали, как заботятся о здоровье сотрудников
В Самарской области исполнят 123 народные инициативы по губернаторскому проекту «СОдействие»
Вместо компьютера старые видеокассеты: в Самаре мужчина стал жертвой мошенников
В Самарской области за сутки составили 133 протокола о нарушении режима самоизоляции