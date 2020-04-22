Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 22 апреля 2020 года: города на карантине, анализы теперь будут делать в регионе

Города на карантине, закрытые дома и рост случаев заражения - раассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 22 апреля 2020 года.

Число случаев заражения коронавирусом на 22 апреля 2020 года (утро)

335 случаев коронавируса зарегистрировано на территории Оренбуржья. Это и подтвержденные и предварительные случаи. 32 человека выздоровели.

18 пациентов, у которых тест на коронавирус отрицательный, продолжают получать лечение, так как имеют симптомы коронавирусной инфекции.

125 диагнозов подтвердили коронавирус у въезжающих в регион оренбуржцев. Среди заболевших есть и дальнобойщики, и иностранные граждане, приехавшие из других регионов РФ.

В числе заболевших 17 детей и 22 больных старше 70 лет.

10 пациентов в тяжелом состоянии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ.

Пока что заболевших коронавирусом нет в пяти районах Оренбургской области.

Из-за коронавируса в регионе закрыли Ясный и военный городок на его территории. Там произошло несколько заражений в общежитии, всего зарегистрировано восемь очагов. Поэтому главный санитарный врач поддержал такое решение.

Такое же решение принято в отношении Абдулино. Главам муниципалитетов глава региона поручил во всем помогать медикам и ежедневно отслеживать любую потенциальную угрозу здоровью людей.

А в Кувандыке еще одно общежитие закрыли на карантин, туда приехал мужчина из другого региона. Анализы у него взяли на въезде и они оказались положительными.

А сейчас коронавирус подозревают у двоих пациентов областной психиатрической больницы, но пока подтверждающие анализы не готовы.