2020-04-22T14:19:09+03:00
Происшествия

«Страшно, что такие люди живут рядом»: лысый лихач чуть не сбил семейную пару и сжег иномарку на самарской трассе

Чудом обошлось без пострадавших, неизвестный после происшествия закурил сигарету и скрылся с места событий [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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От машины после ЧП ничего не осталосьОт машины после ЧП ничего не осталосьФото: соцсети
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Лысый и неадекватный

Свидетелями странной и в то же время страшной ситуации стали жители Самары в минувшие выходные. 19 апреля средь бела дня неизвестный автолюбитель чуть не сбил семейную пару, спокойно двигавшуюся по тротуару, влетел в дорожное ограждение, чудом не задев другие авто, а потом повел себя неожиданно. По наблюдениям очевидцев, лысый гонщик вышел из своей «Дэу Нексии», поджег ее и отправился восвояси.

— Мы спокойно шли с мужем по тротуару, эта машина ехала сзади по дороге с горы на большой скорости, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Татьяна Петрова (личные данные изменены), которая едва не получила серьезные травмы в тот день. — Он сигналить начал, но мы даже не успели оглянуться, он пролетел рядом с нами, задел бордюр и вылетел на середину дороги — в барьерное ограждение.

По словам Татьяны, шум от удара был очень сильным, колеса сразу лопнули. Водитель вышел из салона, с кем-то разговаривая по телефону. Все его действия выглядели не очень адекватными.

Как будто первый раз за рулем

— Он выбежал на дорогу, потом вернулся к машине, подошел с водительской стороны, и оттуда сразу вспыхнул огонь, — продолжает Петрова. — Как бы она сама загорелась? Мы подумали, что это он туда что-то бросил. Парень постоял у окна, и там что-то очень резко вспыхнуло.

Водитель убежал после происшествия Фото: принтскрин видео.

Водитель убежал после происшествияФото: принтскрин видео.

Подозрительный тип не стал дожидаться пожарных и помощи от других участников дорожного движения, ни у кого не просил огнетушитель. Он закурил, перебежал дорогу и пошел в сторону поселка Красная Глинка, постоянно при этом оглядываясь.

— Ехал так, будто первый раз за руль сел. Может, педали перепутал, в нетрезвом состоянии был, испугался, что посадят. А может, в машине наркотики были. Кто знает, что у него в голове? — делится наша собеседница мыслями. — Здоровый человек попросил бы помощи, а не сбежал. А этот неадекватный какой-то. Страшно от того, что он живет где-то рядом.

Машину тушили девять пожарных

В полицию самарчанка не обращалась, но видео с последствиями случившегося и тем, кто это устроил, на всякий случай сохранила. В пресс-службе ГУ МВД России по региону «Комсомолке» объяснили, что сейчас в обстоятельствах ЧП еще разбираются пожарные.

— Сообщение о случившемся поступило в 14-24. В 14-48 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, — прокомментировали в облМЧС.

Сейчас причины, по которым «Дэу» охватило пламя, специалисты продолжают устанавливать. В случае, если будет выявлен факт поджога, материалы передадут полицейским. Проверка продолжается.

В Самаре мужчина сжег свою машину и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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