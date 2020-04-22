"Стоишь у операционного стола, а тут начинается бомбёжка": история ветерана Антонины Горячевой.

Рассказывает Тамара Мурыгина, дочь:

- Моя мама Горячева Антонина Николаевна родилась в октябре 1924 года в семье священника в Куйбышевской области. К началу войны она окончила семь классов и поступила в Сызранское медицинское училище. Закончив его по сокращённой программе за два года, в 1943 году ушла вольнонаёмной на фронт. Работала в госпитале № 3474 операционной сестрой. Это был передвижной госпиталь, который шёл за фронтом. Мама рассказывала, что бывало: стоишь у операционного стола, а тут начинается бомбёжка. Операционная обваливалась, и медсёстры оказывались под открытым небом. Но от больного отойти нельзя, приходилось доводить операцию до конца. Она рассказывала, как объявляли воздушную тревогу и молодые девчонки на себе выносили раненых в бомбоубежище. Вспоминала, как привозили раненого бойца, которому требовалась кровь. Девушкам приходилось отдавать свою. Делали прямое переливание крови, сейчас это не используют. Клали больного на стол, а санитарку пониже на кушетку. Через две иглы, соединённых трубочкой, стекала кровь к бойцу. Как девушка побледнеет, а больной порозовеет - достаточно. А сколько перелили, неизвестно.

Закончила войну в Польше в городе Люблин. Приехала домой только в конце 1945 года, работала, пока не выписали последнего больного. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью “За победу над Германией”. Особенно она дорожила медалью Жукова. Потом она работала в нашей Приволжской больнице акушеркой. Мама умерла в 1994 году.