"Сейчас в строю “Бессмертного полка” мы несём фотографии мамы и папы": история ветеранов Николая и Лидии Гурочкиных.

Рассказывает Светлана Чернова, дочь:

- Я хочу рассказать про своих родителей Гурочкиных Николая Ивановича и Лидию Николаевну. Мой папа во время Великой Отечественной войны воевал в разведке, был ранен. Но, к сожалению, ни его документов, ни фотографий с тех времён у нас не сохранилось. Он умер рано, когда мне было 12 лет. Совсем не рассказывал о тех страшных событиях, может, ему и нельзя было об этом говорить.

Когда началась война, маме было 10 лет. В те тяжёлые времена она была подростком. Они жили в деревне Ивановской области, на краю огромного леса. Мама и её сверстники тогда работали вместе со взрослыми в поле, на заготовке сена. Основным занятием у них было заготовка леса для фронта. Работали летом и зимой. Мама рассказывала, что в холодное время было особенно тяжело, работали буквально по пояс в снегу. Лидия Николаевна за свой труд была награждена правительственной наградой, правда неизвестно какой. Позже состояла в общественной организации Самарской области «Дети фронта» - там участвовали люди, которые во времена войны были несовершеннолетними тружениками тыла. Сейчас эту категорию приравнивают к участникам боевых действий. Поэтому у мамы есть несколько юбилейных медалей в связи с празднованием победы.

Когда она была жива, мы всегда поздравляли её с Днём Победы. Сейчас в строю “Бессмертного полка” мы несём фотографии мамы и папы. После войны мама работала в колхозах дояркой, всегда была на передовых полосах.

Сохранилось множество почётных грамот и дипломов. Она трижды была победителем соцсоревнований, у неё есть значки «Ударник девятой пятилетки». Самые главные её награды: медали “За трудовую доблесть” и “Трудовое отличие”. Её избирали в депутаты местного и районного совета, мама была членом КПСС, хотя окончила всего четыре класса. Потом в составе разных делегаций принимала участие на конференциях. Три раза за достижения народного хозяйства ездила в Москву на выставку. После войны она жила в Ивановской области, а потом, когда мне было 6 лет, мы переехали в Приволжье Куйбышевской области. Мама умерла в 1997 году.