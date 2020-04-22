Барные стулья: дизайнерские решения для дома

Относительно последнего направления можно отметить вхождение в обиход изделий, ранее активно использовавшихся в общественном пространстве. И одним из таких предложений, способных гармонично вписаться в жилую обстановку и одновременно стать ярким акцентом, являются барные стулья. В доме они перестают быть неотъемлемой частью места для распития напитков, а превращаются в прекрасных помощников в деле создания уютного уголка для приема пищи, встречи гостей. За счет своей высокой посадки, наличия подножек эти изделия обеспечивают комфорт пользователя, но, пожалуй, не это является их основной функцией. Главным образом такая мебель участвует в придании интерьеру оригинальности. Особенно хорошо справляются с этой задачей дизайнерские модели, представленные широким ассортиментом в рамках специализированных интернет-магазинов.

На страницах таких онлайн-ресурсов, как iModern, барные стулья на кухню предлагаются с акцентом именно на внешние характеристики, впрочем, без потери качества, надежности конструкций. Здесь в ход идут самые разнообразные приемы, начиная с необычности дизайна, заканчивая выразительными цветовыми решениями. Конечно, в большинстве случаев ставка сделана на оригинальность конструкций в части поддерживающей стойки, подножки или самого сиденья. Последнее может быть лаконичным или весьма замысловатым, с плавными или строгими линиями. Очень интересно выглядят стулья с небольшими спинками прямого или округлого формата, подлокотниками. Именно такие модели прекрасно вписываются в домашнюю атмосферу, не нарушая ее уюта.

Дизайнерские барные стулья выпускаются разной высоты, что позволяет подобрать оптимальное решение непосредственно для установленной в доме стойки или просто для чуть приподнятой выше нормы столешницы. Второй вариант является более универсальным, создает компромисс между обычными стульями и классическими барными изделиями.

Для производства такой продукции сегодня используются самые разнообразные материалы, способные обеспечить прочность конструкции, практичность ухода за всеми поверхностями и гармоничность интегрирования как в современную, так и в классическую обстановку. Каркасы изготавливаются из металла или дерева в стильном оформлении. Сиденья могут быть выполнены из этих же основ или из прочного пластика, в дополнение к которым нередко идут обивочные материалы в виде натуральной или искусственной кожи, текстиля с благородной фактурой.

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