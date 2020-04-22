«Газпромнефть-Оренбург» повышает экологическую открытость

Оренбуржцы смогут в режиме онлайн узнавать об экологической обстановке на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ). Параметры состояния воздуха будут круглосуточно передаваться в Единую систему экологического мониторинга (ЕСЭМ), которая объединяет данные с пунктов наблюдения областного министерства природных ресурсов, добывающих предприятий и Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Чтобы повысить эффективность системы «Газпромнефть-Оренбург» и Минприроды региона подписали соглашение об информационном взаимодействии.

«Ключевой принцип работы «Газпромнефть-Оренбурга» - защита жизни и здоровье людей и сохранение благоприятной окружающей среды, - пояснил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Евгений Загребельный. - Объединив усилия с правительством региона и другими нефтегазодобывающими предприятиями, мы сможем лучше справляться с этой задачей. Единая система экологического мониторинга станет действенным инструментом в достижении нашей общей цели».

Система экологического мониторинга «Газпромнефть-Оренбурга» обеспечивает контроль состояния воздуха у ближайших к ВУ ОНГКМ населенных пунктов. Состоит из 10 стационарных постов и 3 передвижных эколабораторий. Каждая из станций круглосуточно измеряет содержание в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, сероводорода, диоксида серы и суммы углеводородов. Кроме того, посты мониторинга фиксируют метеорологические параметры – влажность, давление, температуру, скорость и направление ветра. Все эти данные автоматически в режиме онлайн передаются в единую службу мониторинга газовоздушной среды предприятия. А затем – в общедоступную Единую систему экологического мониторинга региона.

«Компания «Газпромнефть-Оренбург» проявляет высокую степень заинтересованности в улучшении экологической ситуации в регионе, - отметил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский. - Реализуемый предприятием инвестиционный проект «ЩИТ» призван обеспечить комплексную защиту окружающей среды на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и расположенных в непосредственной близости населенных пунктах. Данные, поступающие в ЕСЭМ со стационарных и передвижных экологических постов «Газпромнефть-Оренбурга», значительно расширили диапазон наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Оренбуржье».

ВАЖНО!

Обратим внимание, что Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения отличается высоким процентом содержания сероводорода в добываемом углеводородном сырье. Для максимально эффективной и безопасной - для окружающей среды и человека - разработки этого сложного актива «Газпромнефть-Оренбург» развивает масштабный проект «ЩИТ».

«ЩИТ» объединяет передовые практики, применяемые на сероводородосодержащих месторождениях. Предприятие использует новейшее оборудование и материалы, изготовленные по специальной технологии в сероводородостойком исполнении. Параллельно компанией создается инновационная система контроля состояния атмосферного воздуха. Сегодня ежедневный мониторинг осуществляют передвижные лаборатории, стационарные станций контроля в селах и поселках, а также более 500 датчиков по периметру месторождения. После полного запуска проекта количество действующих стационарных станций контроля воздуха в населенных