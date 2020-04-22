Коронавирус в Тольятти, последние новости на 23 апреля 2020 года: в обсерватор привезли 59 туристов, троих заболевших выписали

Число зараженных коронавирусом в Тольятти на 23 апреля не увеличилось – за предыдущие сутки ни одного нового заболевшего в городе выявлено не было. По-прежнему среди жителей Тольятти коронавирус зафиксирован у 41 человека, в том числе у 14 детей. А в целом по Самарской области количество заболевших на 23 апреля достигло 115 человек.

Трое тольяттинцев с коронавирусом выздоровели и покинули больницу. Это мужчина и две женщины. Двоих из них медики обнаружили среди контактных лиц с нулевым пациентом. Напомним, тот прилетел из Испании и также уже выздоровел. Как рассказали в оперштабе, у мужчины заболевание протекало в тяжелой форме, у женщины состояние было средней тяжести. У третьей женщины, которая контактировала с пациентом, прибывшим из Франции, болезнь тоже протекала тяжело из-за возраста – она старше 65 лет. Однако на сегодняшний день все они здоровы.

В Тольятти доставили 59 туристов, которые вернулись в Самарскую область из Турции и Индии. Их поместили в обсерватор, где они 14 дней проведут в изоляции под наблюдением врача

В Тольятти продолжается строгий режим самоизоляции. С 23 апреля в муниципальном общественном транспорте города начинает действовать строгий масочный режим. Пассажиров, которые не соблюдают рекомендации городского оперативного штаба и не пользуются масками, попросят покинуть салон транспортного средства.

Практически все крупные предприятия города возобновили работу - например, АВТОВАЗ, ТольятиАзот, Куйбышевазот и другие. Однако малый бизнес Тольятти серьезно страдает от действующих ограничений. Чтобы его поддержать, в мэрии разработали ряд налоговых льгот. В частности, будет снижен коэффициент для расчета единого налога на вмененный доход для наиболее пострадавших отраслей бизнеса. В зависимости от категории налогоплательщика размер налога может снизиться от 10 до 50%.

Жителям Тольятти, как и всем в Самарской области, могут разрешить выезжать на дачу. Но при этом будет ряд существенных ограничений. Во-первых, ехать можно будет только на личном транспорте. Во-вторых, при себе нужно будет иметь документы на участок или загородный дом. А в-третьих, нельзя будет общаться с соседями и собираться компаниями.

В школах Тольятти продолжается дистанционное обучение. Все многодетные семьи города удалось обеспечить компьютерами и ноутбуками, чтобы обеспечить учебный процесс. Всего в городе 179 семей, в которых воспитываются 4 и более детей и которые нуждались в дополни тельной технике для обучения