2020-04-22T23:32:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 23 апреля 2020 года: горожанам разрешат ездить на дачу, а безработным и семьям с детьми дадут по 5 тысяч рублей

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 23 апреля
Ольга НОВИКОВА
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За нарушителями самоизоляции будут следить не только полиция, но и беспилотникиЗа нарушителями самоизоляции будут следить не только полиция, но и беспилотникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выросло число заболевших коронавирусом в Самаре на 23 апреля. Последние новости свидетельствуют о том, что число инфицированных в регионе увеличилось на 12 человек. Из них 7 человек заболели в Самаре, 3 – в Чапаевске, 2 – в Сызрани. Известно, как они заразились коронавирусом. 9 из них контактировали с ранее заболевшими – шестеро в Самаре, трое в Чапаевске. Оставшиеся случаи выявлены после обследования больных с пневмонией и ОРВИ. Общее число заболевших в Самарской области на начало дня 23 апреля достигло 115 человек, в том числе 27 детей. Четыре жителя региона выздоровели и вернулись домой 22 апреля. Из них один – самарец. Он заболел после возвращения из Москвы. Его болезнь протекала не в тяжелой форме. В целом 15 пациентов уже выздоровели и их выписали из больниц.

Всего за прошедшие сутки в регионе лабораторно было обследовано 1723 человека, нарастающим итогом – 23367 человек. А пациентам с ОРВИ теперь будут делать компьютерную томографию легких.

В Самарскую область вернулись 59 туристов из Индии и Турции. Их поместили на изоляцию в обсерватор в Тольятти на 14 дней под наблюдение врачей. Продолжает работать в режиме обсерватора и самарская городская больница №4, где был выявлен коронавирус у семи пациентов и одного врача. Сейчас здесь пережидают двухнедельный карантин 109 врачей и 190 пациентов. Также в регионе обсуждается вопрос закрытия на карантин соцучреждений для инвалидов и престарелых.

Больницы Самары готовы к приему коронавирусных больных – здесь уже установлено 455 аппаратов ИВЛ, а в горбольнице №6 заканчивается монтаж подвода кислорода к койкам.

В Самаре продолжает действовать режим строгой самоизоляции, за нарушителями режима самоизоляции собираются следить с помощью вертолетов и беспилотников. Однако горожанам на майские праздники разрешат выезжать на дачи. Правда, только на личном транспорте, а с собой нужно будет иметь документы на участок или загородный дом. Кроме того, собираться компаниями все равно будет нельзя.

Часть жителей Самарской области получит дополнительную поддержку от региональных властей. Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого школьника от 8 до 18 лет получат одинокие матери и многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также семьи, где среднедушевой доход ниже половины прожиточного минимума. Такие же выплаты получат жители региона, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие минимальное пособие по безработице и те, кто освободился из тюрьмы и состоит на учете в службе занятости. Кроме того, денег дадут выпускникам колледжей и техникумов в возрасте 18-20 лет, которые впервые ищут работу. Деньги всем им перечислят автоматически в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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