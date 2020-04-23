Число заражённых коронавирусом в Самарской области на 23 апреля 2020 года

Число заражённых коронавирусом в Самарской области выросло. На утро оно составляло 115 человек. 52 заражённых нашли в Самаре, 41 человек числится в Тольятти. Уже четыре пациента с коронавирусом есть из Сызрани, также заражённые есть в Чапаевске, Новокуйбышевске, Ставропольском и Волжском районах.

Количество выздоровевших при этом увеличилось до 19 человек. Поправилась и женщина в возрасте, которая достаточно тяжело переносила заболевание.

Новые данные о заболевших коронавирусом в Самарской области на 23 апреля появятся в 12.00 по самарскому времени. Напомним, что сейчас все анализы проверяют в лаборатории Роспотребнадзора.