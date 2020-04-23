Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 23 апреля 2020 года: рекордное число заразившихся, города остаются закрытыми на карантин. По официальной информации оперштаба Оренбургской области за прошедшие сутки 22 апреля оренбуржцам было поставлено 57 новых диагнозов COVID-19 (подтвержденных федеральной лабораторией и сомнительных), из них 16 - в областном центре, это рекордное количество с момента начала эпидемии. Всего на начало дня 23 апреля в Оренбургской области 392 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции

Получает лечение 21 пациент с отрицательным лабораторным тестом на коронавирус, но типичной для этого заболевания клинической картиной.

Как сообщает оперштаб области, 35 диагнозов за сутки поставлены людям на въезде в регион.

Среди заболевших 23 ребёнка и 22 человека старше 70 лет. Число заболевших детей растет, основным источником власти называют заражение в семье.

Сейчас 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 3 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 72 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном. Два человека погибли. Из 392 заболевших на сегодняшний день выздоровели уже 32 человека. Еще 18 оренбуржцев готовятся к выписке на этой неделе.

Часть городов области из-за коронавируса закрыты на карантин – такое решение принято в отношении города Ясный и расположенного в нем военного городка, Абдулино и Кувандыка. За вчерашний день в закрытом на карантин Абдулино выявил еще 4 случая коронавируса, причем две из вновь заразившихся не имели прямой связи с заразившимися прежде.

А вот карантин с дома на ул. 60 лет Октября сняли – сейчас под наблюдением здесь остается только одна семья

А вот у двух пациентов психиатрической больницы в Орске диагноз «коронавирус» не подтвердился.

В Оренбурге и области продолжает действовать жесткий режим самоизоляции, однако многие горожане нарушают его. Индекс самоизоляции по данным Яндекса составил в Оренбурге 2,7, в Орске — 2,9. Это означает, что люди продолжают гулять по улицам.