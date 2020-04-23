2020-04-23T12:35:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти медикам подарили 20 тысяч защитных масок

Тольяттинское подразделение компании Faurecia позаботилось о безопасности врачей больницы № 5, где борются с коронавирусом
Кристина АДАЕВА
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Готовые партии масок передаются на дополнительное обеззараживаниеГотовые партии масок передаются на дополнительное обеззараживание
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Завод по производству сидений компании Faurecia в Тольятти решил поддержать медиков городской больницы № 5 в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая обрушилась на весь мир. В четверг, 23 апреля, директор завода Александр Арцыбашев передал администрации медицинского учреждения 20 тысяч защитных масок, изготовленных предприятием. Эта благотворительная акция – стремление завода поддержать город в борьбе с вирусной угрозой.

Оперативно переориентировали производство

Пошив защитных масок наладили на швейном производстве завода сидений компании Faurecia. Сейчас масками обеспечены сотрудники всех заводов компании в России. В условиях нехватки этого необходимого средства защиты на рынке такая мера – не только жизненная необходимость, но и основа для работы компании. Завод располагает собственным штатом швей, которые задействованы на пошиве обивок для автомобильных сидений. Поэтому инициатива руководства завода переориентировать производственную линию была реализована в максимально короткие сроки.

Завод сидений компании Faurecia передал городской больнице №5 г. Тольятти 20 тысяч защитных масок.

Как отметили на предприятии, линия пошива защитных масок – изолированный участок производства в цехе. Он обнесен защитной пленкой, вход в него разрешен только сотрудникам этого участка. К работе допускаются только швеи, которые не входят в категорию риска, не имеют сезонных или хронических заболеваний. Зайти в рабочую зону можно только после тщательной обработки рук. Каждые два часа на линии проводят уборку и дезинфекцию, обеззараживают также и оборудование линии. Такие меры – залог чистоты и безопасности изготавливаемых масок.

– Ежедневно участок по пошиву масок наращивает объемы производства. На старте проекта команда начинала с 300 до 500 масок в день, сейчас линия способна производить более семи тысяч единиц этого средства защиты, – говорит директор завода Александр Арцыбашев. – Важно, что мы не только изготавливаем маски, но и подготавливаем их к дальнейшему использованию.

Дополнительное кварцевание

Готовые партии масок с линии пошива несколько раз в день передают на дополнительное обеззараживание и упаковку перед отправкой пользователям. Дезинфекцию проводят методом кварцевания, ответственный за этот этап сотрудник строго следует всем требованиям безопасности.

Изготовленные, обеззараженные и упакованные маски ежедневно доставляют с завода в другие подразделения компании, чтобы обеспечить защиту сотрудников. По словам руководства завода, линия будет работать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется и потребность в масках будет сохраняться. Мощностей завода для этого достаточно, материал закуплен, технологический процесс налажен.

За помощью в обеспечении масками к Faurecia уже обратились и клиенты компании. FAS Togliatti выполняет заказ по пошиву двухсот семидесяти тысяч масок для АвтоВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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