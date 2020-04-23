Радоница в Самаре в 2020 году: как помянуть усопших, если кладбища закрыты из-за коронавируса

Девятый день после Пасхи у православных христиан считается особым днем поминовения усопших. На Пасху и всю праздничную неделю после нее (в Светлую Седмицу) в храмах не служат заупокойные панихиды и не совершают гласное поминовение усопших. Ведь Пасха – день Воскресения Христова. Чтобы верующие могли разделить эту великую радость с теми, кто уже покинул наш мир, после окончания Светлой седмицы, во вторник, церковь установила особый день поминовения усопших – Радоницу.

Радоница в Самаре в 2020 году приходится на 28 апреля. Однако из-за коронавируса кладбища закрыты, так что помянуть усопших, посетив место их упокоения, не получится. Что же делать, чтобы не нарушить традиции, и как вести себя правильно? Как встретить Радоницу в Самаре в 2020 году не покидая дом, рассказал пресс-секретарь Самарской епархии, протоиерей Максим Кокарев.

Главное – молитва

– Православные, действительно верующие люди, которые относятся к этому празднику не формально, знают, что в этот день, как и в любой другой, самое главное – молитва. Не посещение кладбища и даже не поминальная трапеза, как принято считать, а молитва, – говорит представитель Самарской епархии.

Молитвы о поминовении усопших есть в любом, даже в самом простом молитвослове.

– Молитвы об усопших могут быть прочитаны дома, мирским чином (богослужение, совершаемое в отсутствие священника или епископа). Также дома мирским чином может служиться лития (служба, совершаемая усиленной молитвой вне храма по случаю бедствий или по усопшему). В конце Пасхальной недели богослужения входят в привычный режим. Потому прочитать можно и стандартные заупокойные чинопоследования, только притворить их троекратным «Христос Воскреси из мертвых», потому что празднование Пасхи длится 40 дней, – рассказывает протоиерей Максим Кокарев.

Храм посетить по возможности

Если на Радоницу будет послабление для посещения храмов, как это было на Пасху, можно посетить службу.

– Кроме варианта домашней молитвы, есть вариант храмовой молитвы. Но мы очень просим всех болеющих, имеющих симптомы, чувствующих недомогания, а также тех, кто контактировал с заболевшими, остаться дома и не посещать храм. Но если случится так, что храмы будут так же, как и на Пасху, открыты, те, кто чувствует себя здоровыми и уверен, что не контактировал с заболевшими, могут посетить храмовые молитвы, – отметил Максим Кокарев.

Через забор на кладбище не лезть

Как отмечают священники, если в день поминовения усопших не получится посетить кладбище, трагедией это не является. Рваться на закрытое кладбище через забор точно не нужно.

– Если в Радоницу не получится посетить кладбище – в этом нет ничего страшного, это не будет означать, что мы неправильно встретили этот день или чего-то не исполнили. Самое главное – это молитва. Храмовая и домашняя. Посещение кладбища – это не основное. Получится посетить – можно посетить, а если нет, значит – нет, – отмечает отец Максим. – Конечно, важно ухаживать за могилами, поддерживать их в достойном состоянии. Важно внимание и к внешним мелочам. Сложно говорить о духовном уровне и при этом допускать не пойми чего на кладбище. Но если есть период, когда войти на кладбище нельзя, нужно переждать, заняться благоустройством позже.

Что еще можно сделать, кроме молитвы?

На Радоницу принято раздавать угощения для поминовения усопших. Как отметил протоиерей Максим, это не единственный способ помянуть тех, кто покинул этот мир:

– Для усопших важны наши дела не только в дни особого поминовения. Надо жить и поступать так, чтобы наши усопшие родственники за нас радовались. То, что остается между нашим миром и тем, – это любовь. Когда мы кого-то любим и этот кто-то уходит, любовь не заканчивается. Мы здесь их любить не перестаем, и я так думаю, что и они там нас любить не перестают.

Отец Максим заметил, что даже в советской идеологии, которая не признавала веры и бессмертия души, говорили: «Жить надо так, чтобы наши предки нами гордились». Предполагая, что если бы наши предки могли видеть нас после своей смерти, они бы нами гордились.

– Мы, православные христиане, верим, что никто не превращается в пустоту, и наша телесная смерть – это не исчезновение, а переход в иное состояние. Поэтому наши усопшие родственники могут оттуда радоваться за нас или скорбеть. Мы своими поступками можем их ранить, потому что любовь очень ранимая, – говорит отец Максим. – Поэтому нужно жить так, поступать так, чтобы они за нас радовались и не только в эти дни. Если есть возможность сделать что-то милосердное, бескорыстное – это нужно сделать. В этом есть потребность, сейчас особенно: помочь тем, кто на более жесткой изоляции, поддержать словом или делом.

В любое время и в любой день для православных христиан главными остаются любовь к окружающим и молитва. А в дни поминовения – особенно.