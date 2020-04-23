2020-04-23T14:11:33+03:00
Общество

«Мы работаем»: рынок «Вещевой на Кольцевой» в 15-ом микрорайоне открыт для покупателей

Сейчас рынок в 15-ом микрорайоне работает в полном режиме
Кристина АДАЕВА
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Рынок открытРынок открыт
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В Самаре продолжает работать рынок «Вещевой на Кольцевой» в 15-ом микрорайоне. Жители города могут по-прежнему покупать там свежие и качественные продукты питания, в том числе фермерское мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, зелень.

Все необходимые бытовые товары тоже можно приобрести здесь же. Средства личной гигиены для детей и взрослых: мыло, шампунь, туалетная бумага; бытовая химия: порошки, моющие и чистящие средства.

В продаже есть все товары для малышей — соски, бутылочки, памперсы.

Здесь вы всегда найдете товары первой необходимости и большой ассортимент сезонных вещей и обуви.

Также можно приобрести семена и саженцы, купить корм для любимых питомцев.

Администрация рынка тщательно соблюдает меры безопасности. Ежедневно на территории рынка проводят дезинфекцию. Помещение рынка, проходы, павильоны, лестничные ступени и перила проходят санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Продавцы работают в масках и перчатках и следят за дистанцией покупателей.

Все нужное можно безопасно и быстро купить в одном месте. Ваш 15-ый «Вещевой на Кольцевой» желает всем здоровья и ждет вас за покупками.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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