Около 2 тысяч обращения от предпринимателей приняли на "горячей линии" об антикризисных мерах поддержки бизнеса

Уже месяц специалисты Информационно-консалтингового агентства Самарской области консультируют предпринимателей региона по вопросам ведения деятельности в период распространения коронавирусной инфекции. Самарских предпринимателей, в первую очередь, волнуют вопросы возможности и правомерности работы в период временных ограничений; меры поддержки федерального и регионального уровня для разных видов деятельности и отнесение к перечню пострадавших отраслей экономики; взаимодействие с контрагентами, арендодателями в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению договоров; отсрочки по налогам и сдачи отчетности. Значительная часть обращений возникает по финансовым мерам поддержки, в том числе льготным и беспроцентным кредитам, а также выплате заработной платы сотрудникам.

Cпециалисты консультируют предпринимателей и дают информацию по принимаемым мерам государственной поддержки, помогают составить необходимые юридические документы, ориентируют по обращениям в соответствующие государственные и федеральные органы.

Особенность работы в данный период времени заключается в очень быстром изменении информационного поля. Это требует постоянного и внимательного отслеживания изменений законодательства для оперативного реагирования на обращения предпринимателей. Кроме того, на придание озвучиваемым мерам юридической силы требуется время, так как речь идет либо о внедрении новых нормативно-правовых актов, либо о внесении изменений в действующие. Поэтому не всегда предприниматели получают готовый механизм на следующий день после выхода новости. В таких случаях специалисты стараются обозначить временной коридор, когда можно перезвонить за уточнением информации.

К совместной работе по выработке правоприменительной практики активно подключаются юридические компании, которые предлагают готовые шаблоны документов, например, для оформления отношений с арендодателем и уменьшения арендной платы в текущей экономической ситуации.

Вся информация – нормативные документы, пояснения к ним, полезные материалы – размещаются на едином сайте господдержки бизнеса в регионе mybiz63.ruв разделе «Антикризисные меры».

Приём обращений на «горячую линию» для предпринимателей производится по всем имеющимся каналам связи:

- телефон: 8 800 300 63 63 (ежедневно с 9.00 до 18.00)

- e-mail: info@mybiz63.ru

- единый сайт господдержки mybiz63.ru.