Приехала из Лондона к любимому и попала за решетку: сотрудница лже-косметологической клиники рассказала о своей работе

Самарская клиника «Александрия» прогремела на всю страну в 2018 году после передачи «Ревизорро-Медицинно», которая вышла на телеканале «Пятница»: там «подсадной утке» после недолгого обследования выписали курс из 70 процедур на общую сумму 139 тысяч рублей. В передаче осветили несколько значимых нарушений, после чего на улицу Полевую, 71 с обысками пришли полицейские.

Персонал допросили, документы изъяли, клинику закрыли. Расследование уже окончено, в нем насчитывается около 600 потерпевших и 28 обвиняемых, которые сейчас знакомятся с материалами.

Елене Наумовой вменяют участие в организованном преступном сообществе и в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Женщина рассказала корреспондентам «КП-Самара», почему не признает вину, как работала в «Александрии», зачем туда пришла и что заставило ее променять Лондон на Самару.

Любовь без преград

Мне было 28 лет, когда в 1995 году я переехала из Самары в Лондон. К тому моменту я успела закончить СГАКИ, поработать хореографом и по объявлению в газете случайно списаться с Ли Годфри. Тогда интернета не было, и единственным способом практиковать английский была вот такая вот переписка. Ли в Лондоне преподавал режиссуру, у нас было множество общих интересов, так мы дружили по переписке полтора года, а потом он пригласил меня в гости, между нами возникло нечто большее, и мы поженились.

Вначале я преподавала в Великобритании хореографию, даже собственную школу открыла. А где-то в 2005 году решила сменить профессию и подалась в косметологи. Закончила Лондонский институт бьюти-терапии и начала работать в клинике Sanctuary - все лондонцы его знают, это достаточно известный центр красоты и здоровья. У меня неплохо получалось, и меня отправили получить дополнительное образование в Лондонский колледж косметологии, так я стала, собственно, бьюти-консультантом.

Все эти годы я периодически приезжала в Россию, где у меня остались родители и сестра. Лет 10 назад я приехала в Самару, чтобы повидаться с бывшими сокурсниками. И неожиданно встретила Колю - у нас был бурный роман много лет назад, но по разным причинам расстались. Чувства вспыхнули вновь, но я была к этому не готова и вернулась в Лондон к мужу. Общение с Колей на этом не оборвалось, и однажды Ли увидел у меня на мобильнике 25 пропущенных из России: спросил, все ли в порядке. Я призналась ему, что нет, я люблю другого. Ли - человек очень здравомыслящий и решил, что скоро у меня это пройдет. Но нет, сердце мое уже было в России.

В 2012 году его позвали работать на Мальту, он согласился и собрал чемоданы для нас двоих. А я к тому моменту решила, что больше так не могу, и мне нужно вернуться в Россию. И вот представьте: я ночую у подруги, он - в опустевшем доме, а встречаемся мы в аэропорту. Это же надо такое страшное совпадение: в Лондоне 5 огромнейших аэропортов в разных концах, но самолеты на Мальту и в Россию вылетали из одного места с разницей в час!

По словам Елены, в "Александрии" она делала ровно то же самое, что в СПА-центра в Лондоне: консультировала клиентовФото: Из личного архива героя публикации

Работа в «Александрии»

После возвращения в Россию я первым делом сломала ногу - так обрадовалась снегу, которого долго не видела, что, не раздумывая, пошла с друзьями на каток, где больно упала.

После травмы долго восстанавливалась, одновременно дистанционно оформляла развод с Ли. Потом мы с Колей поженились, я не работала, потому что по-русски говорила с трудом, а вспоминать родной язык оказалось делом непростым. Наконец, я перевела свои британские дипломы на русский язык, убедилась, что окружающие меня понимают и акцент не так заметен, как раньше, после чего стала искать работу по профессии.

Приходила в разные салоны и СПА-центры, но все было как-то мне не по душе. Увидела в интернете вакансии в клинике «Александрия» на Полевой. На собеседовании мне предложили 2 варианта: либо заниматься косметическими процедурами, либо - консультациями. Я выбрала второе.

По факту здесь я делала ровно то же самое, что в Лондоне. Человек может потеряться в огромном ассортименте процедур, и моя задача - сориентировать его, что будет для него эффективнее. Клиент проходил тестирование на мультискане и других аппаратах, которые высчитывали индекс массы тела, показывали увлажненность кожи и другие параметры. На основании этих показателей и советовала, какие процедуры могут быть полезнее и помогут исправить ситуацию. После этого человек сам решал, что ему нужно, а что нет, и у менеджера уже покупал абонемент с конкретным перечнем выбранных процедур.

Я работала в направлении чистой косметологии: чистка лица, массажи, маски, пиллинги, лифтинги - все, что не связано с инъекциями и медицинскими назначениями. Для подобного в клинике, насколько я знаю, были другие специалисты.

В «Александрию» я устроилась в апреле 2016 года, все шло отлично, пока летом 2017-го я не получила SMS: «Лена, на работу не приходи, там проверка». Примерно неделю все сидели по домам, потом директор клиники нас собрал и сказал, что была проверка БЭП, мы ее прошли успешно, все хорошо. Я помню, как все радовались, хлопали в ладоши, а потом работали с новыми силами. До этого в клинике я была оформлена по договору, теперь же меня официально взяли в штат, впрочем, на зарплате это не сильно сказалось: я по-прежнему в среднем получала 24-28 тысяч рублей в месяц.

«Маски-шоу»

28 февраля 2018 года утром мы с коллегами, как обычно, собрались на утреннюю пятиминутку, и вдруг в зал забежали люди в камуфляже и масках. Мы все испугались: думали, может, бомба, террористы, надо срочно эвакуироваться. Но нам сказали из зала не выходить.

Потом посадили нас в автобус и куда-то повезли. Собрали всех, вплоть до уборщиц и охранников. Я в тот день болела, мне было плохо, но нам даже воды никто не дал. В каком-то помещении мы ждали допроса, нас вызывали по одному. Никто ничего не объяснял, мы жутко волновались и понимали: происходит что-то страшное.

Когда, наконец, пришла моя очередь, со мной разговаривали, наверное, не больше минуты: спросили, как зовут, какое у меня образование. И все.

Адвокаты говорят: Елена Наумова работала по профессии, ее образование подтверждается дипломами, полученными в ВеликобританииФото: Из личного архива героя публикации

Потом на «легковушке» меня отвезли в другое место, позже я узнала, что это Главное следственное управление ГУ МВД России Самарской области. Там следователь мне сказала, что я - мошенница, меня «сдали» подельники, поэтому эти люди по делу пойдут свидетелями, а меня сейчас отвезут в тюрьму.

Я была в шоке: это шутка что какая-то? Я честно работала, в чем моя вина? Почему со мной так обращаются? Время - вечер, за окнами темно, меня муж давно потерял уже. Я стала кричать, возмущаться, после этого мне разрешили позвонить мужу, после чего увезли в СИЗО, где я провела несколько месяцев.

Это был настоящий ад: я не понимала, что к чему, а еще очень боялась за мужа, у которого были проблемы с ногами - он тогда почти не ходил. Кто ему поможет, если что-то случится?

Так и произошло: пока я была под арестом, Коля слег с инсультом - у него парализовало одну сторону. На этом наши беды не закончились: кот Кеша умер от рака, а собака Августа - от старости.

Незадолго до этого у меня нашли странную опухоль, я должна была сделать обследование, но попала в тюрьму. В какой-то момент, если честно, в голову полезли совсем «черные» мысли: что суждено мне отправиться вслед за домашними питомцами. На радость тем, кто засадил меня сюда.

Нет вины в честной работе?

- Наша клиентка провела в СИЗО 4 месяца, вытащить ее удалось оттуда лишь чудом. Потом еще год она сидела под домашним арестом, после суд вынес в отношении нее запрет на целый перечень действий. С начала расследования прошло более двух лет, и сейчас все меры пресечения уже отменены, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» адвокат Любовь Ваганова.

Меру пресечения ей отменили, а вот подозрения с нее не сняли. Наоборот, недавно полиция предъявила Елене Наумовой обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованном преступном сообществе, сейчас адвокаты изучают материалы дела и считают, что все обвинения - абсолютно не обоснованы.

- Она же не оказывала медицинские услуги, занималась исключительно консультациями, на что имела право - у нее есть соответствующее образование, - считает адвокат Александр Лукинов. - Клиенты могли следовать ее советам, либо нет. Более того, договоры они заключали через менеджера с организацией и могли спокойно расторгнуть их в гражданском порядке через суд, если их что-то не устраивало. Такие прецеденты бывали.

Защита женщины настаивает: Елена Наумова была лишь наемным работником и ни в каких заговорах не участвовала, наоборот, честно выполняла работу, которой научилась еще в Англии: на основании показаний приборов советовать людям, как стать красивее и привлекательнее. Даже приборы, с которыми она работала, - не уникальное мошенническое оборудование, а обычный набор аппаратов, который, по словам защитников, можно найти во многих самарских клиниках и косметических салонах.

Утвердит ли прокуратура объемистое обвинительное заключение или заставит полицию проводить «работу над ошибками», пока не ясно.

- Человек, который просто приходил на работу, получал небольшой оклад, вдруг ни с того ни с сего оказывается мошенником, да не просто мошенником, а целым участником преступного сообщества - просто абсурд какой-то, - считает Александр Лукинов. - Очень надеюсь, что в прокуратуре работают настоящие профессионалы, которые здраво оценят ситуацию.

Пока адвокаты «бьются» с полицией, Елена потихоньку выхаживает мужа, которому дали инвалидность второй группы. Недавно паре подарили кота Фредди - чтобы он их отвлекал от страхов и тяжких дум о будущем, если вдруг ситуация будет складываться не в их пользу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/641468" frameborder="0"></iframe> В Самаре задержали директора и сотрудницу частной клиники "Александрия".

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