2020-04-23T23:26:38+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 24 апреля 2020 года: без масок в автобус не пустят

Рассказываем самые точные последние новости про коронавирус в Тольятти на 24 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинцам теперь нужны маски: и в магазин сходить, и в автобусе проехатьТольяттинцам теперь нужны маски: и в магазин сходить, и в автобусе проехать
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Ситуация с зараженными коронавирусом в автограде достаточно напряженная. Количество заболевших на тысячу населения здесь выше, чем в среднем по области. При этом в городе сосредоточены важнейшие и крупнейшие предприятия, которые работают и в этот сложный момент. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 24 апреля 2020 года: самая важная и честная информация.

Количество зараженных коронавирусом в Тольятти на 24 апреля 2020 года

На данный момент зараженных коронавирусом в Тольятти 50 человек. 23 апреля добавилось 9 человек. Всего в Самарской области 141 человек заражен коронавирусом. Выздоровели 22 человека, один человек умер: это пожилой, 74-летний мужчина, у него были сердечно-сосудистые заболевания, перенесенная онкология и сахарный диабет.

Также три человека заражены в Ставропольском районе. Пока не известно, в каких именно селах и деревнях они проживают.

Всего выписаны 22 человека. 23 апреля больницы покинули три человека, из них один мужчина - тольяттинец, у него была средне-тяжелая форма заболевания.

В Тольятти разместили туристов, которых доставили из Казани. Туда их привез самолет с Гоа. Всех прибывших поместили в обсерватор, где им предстоит отбыть 14-дневный карантин. Вскоре в регион прилетит борт еще с 140 путешественниками из Бали и Тайланда. Их также поместят на карантин.

Больница №5 получила в подарок около 20 тыс защитных масок. Кто сделал такой сюрприз - в нашем материале.

Самоизоляция в Тольятти на 24 апреля 2020 года

Меры по ужесточению самоизоляции граждан в Тольятти все время ужесточаются. Люди в этой ситуации работают, однако в остальном их здоровье пытаются обезопасить. Например, с 23 апреля в Тольятти нельзя находиться в общественном транспорте без масок. Нарушителей могут даже высадить.

Работникам транспорта многоразовые маски выдают. Также в администрации подсказали, где маски могут купить жители: в аптечных сетях "Аптека 245", "ВитаФарм", в торговых сетях "Миндаль", "Пеликан".

В Самарской области не ждут гостей в домах престарелых и пансионатах, где содержат пожилых граждан. Всех тех, кто планировал заехать в гости к родственникам, просят остаться дома. Врачи будут вынуждены работать вахтами по две недели, и их жертва не должна быть напрасной. Привозить заразу в дом не нужно.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

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ИСТОЧНИК KP.RU

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