«Щенкам нельзя, а пьяным с детьми можно?»: на поле у самарской школы маленьким хаски поиграли в футбол

Щенок хрипел после удара

Дикий случай на днях приключился с самарцем по имени Андрей и его сибирским хаски Риччи, которому всего три с половиной месяца. Вечером 24 апреля они попали в немилость пьяной компании, отдыхавшей у школы на улице Фадеева.

— Мой молодой человек гулял с Риччи на заброшенном футбольном поле. Там же был выпивший мужчина с друзьями и ребенком. Он с разбега пнул нашего хаски, да так, что бедный щенок потом хрипел. У него ушиб легких, ему назначили антибиотики, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» возлюбленная Андрея — Анастасия.

Раньше пса только тискалиФото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам девушки, на ее кавалера тоже напали. Неизвестные пытались ударить его по голове, но он успел прикрыться руками.

В полицию обратились, но надежды мало

Из-за чего началась такая агрессия — непонятно. Риччи выглядит безобидно — маленький, белый и пушистый. Кому он мог не угодить?

— Ребенок бежал впереди этих выпивающих мужчин. Непонятно, чего он испугался, подбежал к ним, и один из них ударил собаку. А когда парень хотел ее защитить, двое выпивох стали избивать его, — говорят очевидцы.

Владельцы Риччи обратились в полицию. Они просят разобраться и наказать обидчиков их питомца.

Риччи - очень спокойный и добрый хаскиФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Но толку, как мы поняли, будет ноль. Потому что на пьяного мужика, гуляющего с детьми в карантин все равно, а то, что у нас щенок бегал на футбольном заброшенном поле — вот это беда! — делится Анастасия. — Во время приема заявления нам так и намекнули: «А вы в курсе, что там нельзя выгуливать собак?»

Раньше его только тискали

Пара все равно не собирается опускать руки. Да и как? По разговорам в микрорайоне любители спиртного уже не первый раз бьют маленьких собак по ребрам.

— Мы виделись с собачниками, которые там были. Где живет эта семья, никто не знает, но для дачи показаний дали свои номера. Если все же дело пойдет в ход, а не положат его в дальний ящик, — добавляет наша собеседница.

Риччи у Анастасии и Андрея живет с февраля. Они признаются, что раньше с ним так никогда никто не обходился. Встречали только положительных людей, которые, наоборот, хотели потискать красавца.

Владельцы пса просят опознать людей, которые его обиделиФото: Предоставлено "Комсомолке"

К счастью, молодой организм Риччи помог избежать серьезных последствий. Сейчас он бегает как ни в чем не бывало. Владельцы четырехлапого просят откликнуться всех, кто что-либо знает про тех, кто его обидел, или видел, как это произошло. Обращаться можно на kpsamara@phkp.ru.