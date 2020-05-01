Пакет, Зорро и Упырь: в чем соблюдали бы масочный режим известные самарские преступники

С 1 мая в регионе объявлен «масочный режим». Многие в повязках на любой вкус ходят аж с марта, когда коронавирус стал захватывать все и вся. Но кое-кто маски носил еще раньше, до того, как это стало модным и необходимым. Журналисты «КП-Самара» решили вспомнить о местных преступниках, которые точно смотрелись бы актуально в нынешние непростые времена.

Банда Виктора Самсонова

Нападения банды Самсонова напоминали сцены из боевиковФото: принтскрин видео.

Эти двое — Виктор и его друг Дмитрий Климов — первые, кто приходит на ум. Пять тщательно продуманных налетов на городские банки. Миллионы похищенных денег. В каждую финансовую организацию дуэт приходил солидно вооруженным и в масках на любой вкус — респираторы, медицинские, с прорезью для глаз…Во время последнего визита в «Локо-Банк», когда был застрелен охранник Петр Стрельцов, Самсонов действовал один и примерил на себя образ какого-то упыря. Операционистка, работавшая в тот сентябрьский вечер, сравнила нападавшего с Фредди Крюгером, знаменитым маньяком из снов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/621201" frameborder="0"></iframe> В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

Именно Фредди и вывел правоохранителей на подозреваемых, которых не могли поймать год — с 2016 по 2017. Такую силиконовую маску продавали только в трех московских онлайн-магазинах и найти покупателя для сыщиков было лишь делом техники.

Виктора Самсонова — его следователи считают инициатором этой серии преступлений — отправили в колонию строгого режима на 20 лет. Климова на 16. Брат главаря банды Александр Шуваев, помогавший с оружием и разведкой, получил 6 лет условно. Кроме того, всех троих обязали выплатить солидные штрафы.

«Зорро»

Роль знаменитого киногероя на себя примеряли такие звезды, как Ален Делон, Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс... К ним 7 лет назад присоединился и молодой человек по имени Александр из Самары.

Зорро уже отбыл свое наказаниеФото: ГУ МВД России по Самарской области

Саша, в обычной жизни занимавшийся рэпом и носивший псевдоним «Грешный дух», маску не надел, а нарисовал. Вместе с другом и топором в руках он пытался отобрать у 46-летнего местного жителя мобильный телефон «Самсунг». Потерпевший смог отбиться и убежать. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Подозреваемых тогда нашли очень быстро. Наказание за свой поступок они уже понесли и исправились.

Новогодние налетчики с трассы М-5

30 декабря 2018 года. Народ в предвкушении праздника, никаких бед на горизонте не маячит. Именно в этот спокойный вечер в «Горилку» в Похвистнево ворвались два парня. Один в балаклаве и с пистолетом, другой в новогодней маске и с ножом. Продавщицы сильно испугались и отдали незваным гостям аж целых две с половиной тысячи рублей из кассы.

В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области

Удивительно, но добычи с похода в алкомаркет бандитам оказалось мало. Они вновь нарядились и 7 января 2019 года наведались в пивной магазин в Подбельске, где поживились на 18700 рублей.

В февраля грабители нашли себе сообщницу-водителя и решили искать удачу на автозаправках на трассе М-5. В первом случае все прошло успешно, они обогатились на 12000 рублей. А вот во втором, 14 февраля, помимо денег позарились на кольцо кассирши, задержались, пока пытались его снять и попались бойцам Росгвардии, оперативно прибывшим на место событий.

На скамье подсудимых оказались трое — Антон Тингаев, Николай Поляков и Суфия Толмачева. На всех они получили 33 года колонии. Мужчинам достался «строгач», даме «общий режим».

Романтик в маске из пакета

Сергей Белужников совершил несколько преступлений за неделюФото: СОЦСЕТИ

Весьма импозантный мужчина, судя по фото в соцсетях, Сергей Белужников 7 сентября 2018 года повел себя просто отвратительно. Ворвался в магазин «Продукты» на 18 километре Московского шоссе и под объективом камеры видеонаблюдения порезал двух женщин. В глаза тем, кто видел эти страшные кадры, сразу бросили две вещи — гигантский нож злодея и его неказистая маска из пакета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/668786" frameborder="0"></iframe> Разбойное нападение на магазин в Самаре.

Сергея поймали спустя несколько дней после нападения. Оказалось, что в ту неделю он нарушил закон дважды. 4 сентября 51-летний Белужников обокрал Галину, с которой познакомился в социальных сетях. Случилось это после неудачного свидания с ней. Романтик — как выяснилось, преступник пишет стихи — не добился взаимности, но узнал адрес женщины. Из ее дома он утащил ноутбук и телевизор. Последний, правда, был таким тяжелым, что его пришлось оставить в кустах.

Опознала злоумышленника супруга. В том числе и благодаря информации от нее его нашли на правом берегу Волги — в Рождествено. Приговорили поэта к 10 годам строгого режима. Своей вины он не отрицал.

Стич из Тольятти

Заключительные участники нашего рейтинга наверняка придутся по душе любителям мультфильмов. В частности — поклонникам франшизы «Лило и Стич». Именно в костюме и маске последнего летом прошлого года неизвестный ворвался в компанию «Финансовый компас» на улице Дзержинского в Тольятти. «Инопланетянин» угрожал сотрудникам офиса пистолетом, за что те отдали ему 2600 рублей.

Спустя час Стич объявился в «Быстро Деньги» на улице Лизы Чайкиной и ушел оттуда ни с чем. Зато оперативники, получил зацепку, стали проверять, где продают такие карнавальные наряды и вскоре вышли на нужную им торговую точку, а также человека, заказавшего сей прикид.

В руки правосудия попали два брата — одному 21 год, а другому 16 лет. Они поведали, что чуть раньше в камуфляжной одежде совершили еще четыре нападения — два на АЗС и столько же на микрофинансовые организации.

Деньги юноши тратили на себя. Сейчас разбирательства по их делу продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/727614" frameborder="0"></iframe> Разбойные нападения кролика на микрофинансовые организации Тольятти.

Конечно, преступлений, где главные действующие лица были спрятаны за маской, в регионе было гораздо больше. Многие из тех, кто их совершал, возможно, сейчас на свободе и строят новые коварные планы. «Комсомолка» призывает не брать пример с таких людей и использовать популярный ныне аксессуар исключительно как средство защиты, а не наоборот.