Пакет, Зорро и Упырь: в чем соблюдали бы масочный режим известные самарские преступники
С 1 мая в регионе объявлен «масочный режим». Многие в повязках на любой вкус ходят аж с марта, когда коронавирус стал захватывать все и вся. Но кое-кто маски носил еще раньше, до того, как это стало модным и необходимым. Журналисты «КП-Самара» решили вспомнить о местных преступниках, которые точно смотрелись бы актуально в нынешние непростые времена.
Банда Виктора Самсонова
Нападения банды Самсонова напоминали сцены из боевиковФото: принтскрин видео.
Эти двое — Виктор и его друг Дмитрий Климов — первые, кто приходит на ум. Пять тщательно продуманных налетов на городские банки. Миллионы похищенных денег. В каждую финансовую организацию дуэт приходил солидно вооруженным и в масках на любой вкус — респираторы, медицинские, с прорезью для глаз…Во время последнего визита в «Локо-Банк», когда был застрелен охранник Петр Стрельцов, Самсонов действовал один и примерил на себя образ какого-то упыря. Операционистка, работавшая в тот сентябрьский вечер, сравнила нападавшего с Фредди Крюгером, знаменитым маньяком из снов.
В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ
Именно Фредди и вывел правоохранителей на подозреваемых, которых не могли поймать год — с 2016 по 2017. Такую силиконовую маску продавали только в трех московских онлайн-магазинах и найти покупателя для сыщиков было лишь делом техники.
Виктора Самсонова — его следователи считают инициатором этой серии преступлений — отправили в колонию строгого режима на 20 лет. Климова на 16. Брат главаря банды Александр Шуваев, помогавший с оружием и разведкой, получил 6 лет условно. Кроме того, всех троих обязали выплатить солидные штрафы.
«Зорро»
Роль знаменитого киногероя на себя примеряли такие звезды, как Ален Делон, Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс... К ним 7 лет назад присоединился и молодой человек по имени Александр из Самары.
Зорро уже отбыл свое наказаниеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Саша, в обычной жизни занимавшийся рэпом и носивший псевдоним «Грешный дух», маску не надел, а нарисовал. Вместе с другом и топором в руках он пытался отобрать у 46-летнего местного жителя мобильный телефон «Самсунг». Потерпевший смог отбиться и убежать. По факту разбоя возбудили уголовное дело.
Подозреваемых тогда нашли очень быстро. Наказание за свой поступок они уже понесли и исправились.
Новогодние налетчики с трассы М-5
30 декабря 2018 года. Народ в предвкушении праздника, никаких бед на горизонте не маячит. Именно в этот спокойный вечер в «Горилку» в Похвистнево ворвались два парня. Один в балаклаве и с пистолетом, другой в новогодней маске и с ножом. Продавщицы сильно испугались и отдали незваным гостям аж целых две с половиной тысячи рублей из кассы.
В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области
Удивительно, но добычи с похода в алкомаркет бандитам оказалось мало. Они вновь нарядились и 7 января 2019 года наведались в пивной магазин в Подбельске, где поживились на 18700 рублей.
В февраля грабители нашли себе сообщницу-водителя и решили искать удачу на автозаправках на трассе М-5. В первом случае все прошло успешно, они обогатились на 12000 рублей. А вот во втором, 14 февраля, помимо денег позарились на кольцо кассирши, задержались, пока пытались его снять и попались бойцам Росгвардии, оперативно прибывшим на место событий.
На скамье подсудимых оказались трое — Антон Тингаев, Николай Поляков и Суфия Толмачева. На всех они получили 33 года колонии. Мужчинам достался «строгач», даме «общий режим».
Романтик в маске из пакета
Сергей Белужников совершил несколько преступлений за неделюФото: СОЦСЕТИ
Весьма импозантный мужчина, судя по фото в соцсетях, Сергей Белужников 7 сентября 2018 года повел себя просто отвратительно. Ворвался в магазин «Продукты» на 18 километре Московского шоссе и под объективом камеры видеонаблюдения порезал двух женщин. В глаза тем, кто видел эти страшные кадры, сразу бросили две вещи — гигантский нож злодея и его неказистая маска из пакета.
Разбойное нападение на магазин в Самаре.
Сергея поймали спустя несколько дней после нападения. Оказалось, что в ту неделю он нарушил закон дважды. 4 сентября 51-летний Белужников обокрал Галину, с которой познакомился в социальных сетях. Случилось это после неудачного свидания с ней. Романтик — как выяснилось, преступник пишет стихи — не добился взаимности, но узнал адрес женщины. Из ее дома он утащил ноутбук и телевизор. Последний, правда, был таким тяжелым, что его пришлось оставить в кустах.
Опознала злоумышленника супруга. В том числе и благодаря информации от нее его нашли на правом берегу Волги — в Рождествено. Приговорили поэта к 10 годам строгого режима. Своей вины он не отрицал.
Стич из Тольятти
Заключительные участники нашего рейтинга наверняка придутся по душе любителям мультфильмов. В частности — поклонникам франшизы «Лило и Стич». Именно в костюме и маске последнего летом прошлого года неизвестный ворвался в компанию «Финансовый компас» на улице Дзержинского в Тольятти. «Инопланетянин» угрожал сотрудникам офиса пистолетом, за что те отдали ему 2600 рублей.
Спустя час Стич объявился в «Быстро Деньги» на улице Лизы Чайкиной и ушел оттуда ни с чем. Зато оперативники, получил зацепку, стали проверять, где продают такие карнавальные наряды и вскоре вышли на нужную им торговую точку, а также человека, заказавшего сей прикид.
В руки правосудия попали два брата — одному 21 год, а другому 16 лет. Они поведали, что чуть раньше в камуфляжной одежде совершили еще четыре нападения — два на АЗС и столько же на микрофинансовые организации.
Деньги юноши тратили на себя. Сейчас разбирательства по их делу продолжаются.
Разбойные нападения кролика на микрофинансовые организации Тольятти.
Конечно, преступлений, где главные действующие лица были спрятаны за маской, в регионе было гораздо больше. Многие из тех, кто их совершал, возможно, сейчас на свободе и строят новые коварные планы. «Комсомолка» призывает не брать пример с таких людей и использовать популярный ныне аксессуар исключительно как средство защиты, а не наоборот.
ИСТОЧНИК KP.RU