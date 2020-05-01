2020-05-01T21:06:23+03:00
Общество

Первомай? Давай, гуляй! Жители Самары в праздничный день маски надели, но о самоизоляции забыли

Журналисты «КП-Самара» посмотрели, как жители города встречают майские праздники и соблюдают ли ограничения
Михаил ГОРЮНОВ
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Не сказать, что на улицах сегодня пустоНе сказать, что на улицах сегодня пустоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Майские праздники всегда были днями, которые люди очень ждут. Важным торжеством они остаются и в этом году, правда, из-за коронавируса нужно учитывать ограничения — самоизоляцию, масочный режим. Все ли смогли? Журналисты «КП-Самара» в Первомай прогулялись по городу, посмотрели соцсети и попытались найти ответ на этот вопрос.

У площади Славы утром успели поделать дорогу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У площади Славы утром успели поделать дорогуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Много людей не во всех популярных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Много людей не во всех популярных местахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начнем с утра. В раннее время на улицах казалось пусто. Прохожих единицы. У площади Славы бросались в глаза разве что рабочие, ремонтирующие дорогу.

Ближе к обеду ситуация поменялась. Народ стал покидать свои дома. Традиционно много гуляющих оказалось на Ленинградской. Кто-то в маске, большинство — без. Ничего страшного — на улице без них можно, а вот в магазинах, аптеках, автобусах — нет.

На Ленинградской людей не меньше, чем до самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ленинградской людей не меньше, чем до самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто-то не упустил возможность заняться своим любимым делом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто-то не упустил возможность заняться своим любимым деломФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, об общественном транспорте. Сегодня в областной столице замечен весьма удивительный трамвай. В ТТУ решили, что надо быть в тренде, и нарядили один из вагонов первого маршрута в маску. Пассажиров такой состав очень позабавил.

Вообще, в центре города казалось людно. Самарцы прохаживались даже по своей излюбленной набережной. Причем как по асфальтированной ее части, так и по песочку. Более того, некоторые даже открыли купальный сезон!

В Самаре трамвай нарядили в маску, чтобы не болел.

Похоже, купальный сезон в Самаре открыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похоже, купальный сезон в Самаре открытФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Полицию заметила только пару раз. На набережной подошли к каким-то подросткам. В других места патрули не попадались, — передает с места событий корреспондент «Комсомолки».

Полицейские патрули замечены на набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские патрули замечены на набережнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справедливости ради скажем, что многие отдыхают дома. Так, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике городской думы Александр Милеев похвалился тем, что «сварил ушицу». А еще он добавил — «пригласил друзей». Верим, что не всех, ведь собирать гостей сегодня тоже не рекомендуется. Правда, после этого он еще и опубликовал видео, где едет на велосипеде по улице. Но один.

Александр Милеев сегодня готовил уху Фото: соцсети

Александр Милеев сегодня готовил ухуФото: соцсети

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отдыхает немного. Вот и 1 мая он поехал в Агропарк, чтобы пообщаться с волонтерами проекта «Продуктовая помощь» и помочь им собрать наборы для пожилых жителей региона, которые сидят дома из-за пандемии коронавируса.

Дмитрий Азаров встретился с волонтерами Фото: соцсети

Дмитрий Азаров встретился с волонтерамиФото: соцсети

Начало 5 месяца года традиционно ассоциируется с поездкой на дачу. Вот и сегодня на выезде и города, на Демократической, образовалась небольшая пробка. Да и в мясных магазинах наблюдались очереди. Вероятно, у кого-то будут шашлыки.

Много людей 1 мая пришли в мясные магазины Фото: Айна УТИБАЕВА

Много людей 1 мая пришли в мясные магазиныФото: Айна УТИБАЕВА

На Демократической сегодня была пробка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Демократической сегодня была пробкаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

К слову, тех, собрался на огород, проверяют сотрудники полиции. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, профилактическое мероприятие провели на посту ДПС на Зубчаниновском шоссе. У автомобилистов смотрят разрешительные документы. Тем, кто на маршрутке или автобусе, сотрудники ГИБДД напоминают, что надо носить маски.

Отдыхающие замечены и на Лысой горе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отдыхающие замечены и на Лысой гореФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Маски у людей сегодня на любой вкус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маски у людей сегодня на любой вкусФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подводя итоги, скажем, что карантинят не все. Наверное, это не очень хорошо. Covid-19 по-прежнему актуален, и массовые гуляния до добра не доведут. Будьте аккуратнее!

Индекс самоизоляции в Самаре не очень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индекс самоизоляции в Самаре не оченьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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