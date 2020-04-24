Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 24 апреля 2020 года: часть города на карантине, закрыты магазины

Последние новости про коронавирус в Оренбурге на 24 апреля 2020 года могут удивить каждого: рассказываем подробности и самую точную информацию.

Число случаев заражения коронавирусом в Оренбургской области на 24 апреля 2020 года

432 случая заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Оренбуржья. Это и те случаи, которые подтверждены и те, которые выявлены первоначальным тестом. За день поставлено 40 новых диагнозов (12 в Оренбурге)

18 зараженных выявили при тестировании на въезде в регион. С 24 апреля тестировать будут всех приезжих, а не только тех, кто следует из неблагополучных эпидемиологическим регионов.

40 человек уже поправились. Двое человек умерли.

6 пациентов - в тяжелом состоянии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди заболевших 26 детей и 23 пациента старше 70 лет.

Что происходит в Оренбуржье?

В Оренбурге мужчина, который приехал из Москвы, заразил дочку и жену коронавирусом. Супруга же заразила еще пятерых коллег. Министр здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что на самоизоляции должен находиться не только тот, кто приехал, но и вся его семья.

В восточной части Оренбурга на карантин закрыты магазины и торговые точки, это произошло после того как сразу в нескольких домах были выявлены несколько больных, причем было непонятно, от кого и как они заразились.

- Мы считаем, что эти меры были очень своевременными и правильными, так как в последнее время новых случаев там нет, - отметила Татьяна Савинова. Сейчас магазины в районе, где была выявлена инфекция, не работают.

Индекс самоизоляции в городах Оренбуржья не высок. В столице региона он составляет около 2,2 баллов, в Орске и Бузулуке - 2,5, в Новотроицке - 2,9.

Пневмонию выявили у беременной женщины из Бузулука. Ее и соседок по палате уже проверили на COVID19, анализы оказались отрицательными.

Здесь можно посмотреть карту распределения случаев по территориям и узнать, насколько близко коварный вирус подкрался к вам.