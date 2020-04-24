2020-04-24T09:28:14+03:00
Общество

"Природа готова на все, чтобы не пустить нас на шашлыки": жители Самары обсуждают снег 24 апреля

Горожане смеются в социальных сетях над зимой, которая не хочет уходить, и над снегом 24 апреля 2020 года в Самаре [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Снег лег прямо на зеленьСнег лег прямо на зелень
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- Этого дня мы ждали всю зиму, - выпавший 24 апреля 2020 года снег в Самаре вызвал шквал шуток в постах в социальных сетях. В этом году зима в нашей области выдалась достаточно теплая, бесснежная, зато весна, видимо решила отыграться.

- Зима, снимай маску, мы тебя узнали, - веселятся горожане, фотографируя снежок, который шел всю ночь и успел покрыть неплохим слоем машины, землю и замерев на уже проклевывающихся из почек первых листьев.

Он не уйдет! Фото: https://vk.com/id85319109?w=wall85319109_1460

Он не уйдет! Фото: https://vk.com/id85319109?w=wall85319109_1460

Многие горожане уверены: природа поступает таким образом не случайно. Все дело в том, что она решила помочь заскучавшим на самоизоляции из-за коронавируса горожанам и старается сделать все, чтобы у них не было желания выйти на улицу.

- Эх, сезон шашлыков-то когда открывать? Такими темпами и до майских тепла не будет, - сокрушаются самарцы.

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- Да вы издеваетесь! - это была моя первая мысль с утра, когда я открыла глаза и взглянула в окно. Зима у вас теплая была? Получите, распишитесь! Я, конечно, не сильно расстраиваюсь. Может оно и лучшему сейчас. Лишний раз из дома не будут выходить те, кому на работу не надо. Ну а я пойду хрустеть свежим апрельским снегом! Всем хорошего дня и скорейшей весны! #зимавесна #внесамоизоляции #кпсамара #снег
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А некоторым жителям областной столицы даже пришлось доставать автомобильные щетки, прежде чем сесть в свой автомобиль утром.

Многие же переживают за уже распускающиеся листочки на деревьях и цветы. Но экологи успокаивают: все будет хорошо. Лучше снег сейчас, чем морозы во время цветения.

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Достала снова щётку из багажки) #снег#радостьавтомобилиста #работкунавалило #весна
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Синоптики обещают мокрый снег еще и ночью на субботу. А вот днем уже будет дождь и гроза. Такая же погода ждет тех, кто мечтал отдохнуть от трудовых будней, и в воскресенье - пройдет кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями. Зато потеплеет до +21 градуса.

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Издалека кажется, что крыжовник цветёт, а вот и нет. Такая себе весна в этом году. Хотя кто знает, может в сентябре мы будем с нежностью вспоминать эти деньки, ну подумаешь снег в конце апреля, вот жили-то. И нет, я не пессимист) #садогород #снегвсамаре #фиговаявесна
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ИСТОЧНИК KP.RU

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