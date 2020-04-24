"Природа готова на все, чтобы не пустить нас на шашлыки": жители Самары обсуждают снег 24 апреля

- Этого дня мы ждали всю зиму, - выпавший 24 апреля 2020 года снег в Самаре вызвал шквал шуток в постах в социальных сетях. В этом году зима в нашей области выдалась достаточно теплая, бесснежная, зато весна, видимо решила отыграться.

- Зима, снимай маску, мы тебя узнали, - веселятся горожане, фотографируя снежок, который шел всю ночь и успел покрыть неплохим слоем машины, землю и замерев на уже проклевывающихся из почек первых листьев.

Он не уйдет! Фото: https://vk.com/id85319109?w=wall85319109_1460

Многие горожане уверены: природа поступает таким образом не случайно. Все дело в том, что она решила помочь заскучавшим на самоизоляции из-за коронавируса горожанам и старается сделать все, чтобы у них не было желания выйти на улицу.

- Эх, сезон шашлыков-то когда открывать? Такими темпами и до майских тепла не будет, - сокрушаются самарцы.

vera_soleil8 - Да вы издеваетесь! - это была моя первая мысль с утра, когда я открыла глаза и взглянула в окно. Зима у вас теплая была? Получите, распишитесь! Я, конечно, не сильно расстраиваюсь. Может оно и лучшему сейчас. Лишний раз из дома не будут выходить те, кому на работу не надо. Ну а я пойду хрустеть свежим апрельским снегом! Всем хорошего дня и скорейшей весны! #зимавесна #внесамоизоляции #кпсамара #снег

А некоторым жителям областной столицы даже пришлось доставать автомобильные щетки, прежде чем сесть в свой автомобиль утром.

Многие же переживают за уже распускающиеся листочки на деревьях и цветы. Но экологи успокаивают: все будет хорошо. Лучше снег сейчас, чем морозы во время цветения.

paraffin_rain Достала снова щётку из багажки) #снег#радостьавтомобилиста #работкунавалило #весна

Синоптики обещают мокрый снег еще и ночью на субботу. А вот днем уже будет дождь и гроза. Такая же погода ждет тех, кто мечтал отдохнуть от трудовых будней, и в воскресенье - пройдет кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями. Зато потеплеет до +21 градуса.