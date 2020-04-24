«Радиацию не несем, насекомых не подбрасываем»: откровения дезинфектора о коронавирусе, крысиных укусах и клопах-вампирах

В условиях пандемии коронавируса чистота — самое важное. Поэтому особенно востребованными в последние недели стали услуги дезинфектора. Люди в костюмах «охотников за привидениями» борются не только с крысами и тараканами, но и с более мелкой, но не менее опасной заразой в квартирах, супермаркетах, машинах. Один из опытных работников клининговой компании поделился с «Комсомолкой» информацией об особенностях профессии и способах «развода» клиентов на дорогие, но бесполезные процедуры.

«От нас нет радиации»

Каждый день мы надеваем «противочумные» костюмы, респираторы, хватаем баллоны с распылителем и в путь. Сейчас заказов очень много. Зовут в магазины, в такси, общественный транспорт. Раньше звали не так часто, теперь работы больше: тараканы и крысы тоже никуда не делись, но прибавились те, кому нужно — или просто очень хочется — дезинфицировать помещения.

Помещения или авто, как правило, обрабатываем специальными средствами, вроде «Септодор» или «Алмадез». Для человека они безопасны. Хотя и любят многие говорить: «Радиация, химия, после вашей работы болячки появляются!» Во-первых, мы никого не заставляем к нам обращаться. Во-вторых, повторюсь, это допустимые средства, ими дезинфицируют и учебные учреждения во время всяких вирусных эпидемий.

Распыление идет по технологии «холодного тумана», жидкость проникает даже в труднодоступные места. Минус, что такие средства действуют день, а то и полдня. Обработку советуем проводить ежедневно.

А вот самому заливать углы в комнате химией не стоит — надышитесь парами хлорки и потом еще в больнице окажетесь. И если беретесь поверхности протирать, то не надо это делать «Доместосом» — берите спирт или антисептики.

Главное все правильно рассчитатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Помытые полы от заражения не уберегут»

Кто-то любит «накрутить» клиента. Вот коронавирус. Любая мировая или локальная заваруха — раздолье для мошенников! Это «золотое дно» в сфере услуг по клинингу! Многие сегодня предлагают обеззаразить помещения от коронавируса. Причем это те фирмы, которые к дезинфекции не имеют отношения. Не ведитесь! Также активизировались клининговые компании, которые зачем-то навязывают совсем ненужные услуги: мойка полов, окон и санузлов. Бред, такие процедуры не уберегут вас от заражения. Передача вируса в основном происходит воздушно-капельным путем, нормальный дезинфектор максимум проведет обработку спецсредствами контактных мест и всего помещения в целом, а полы и окна нужно самому помыть. Если предлагают такое — сомневайтесь. Недобросовестные ребята любят повысить ценник за «дополнительные услуги». Четко спрашивайте — что, зачем и какой будет результат?

Часто нас обвиняют и в подбрасывании тараканов. Может, кто-то так и делает, но это совершенно тупо. Таракан развивается во взрослую особь от 1 до 5 месяцев. Для спаривания самке необходим самец, и даже если подкинуть самку с оотекой в жилой дом в подвал, то популяция будет размножаться от 0,5 года до 2 лет, чтобы захватить хотя бы один дом. Насекомые через стены не ходят, а значит, если обеспечить герметичность, то вообще бояться нечего. Неужели, кто-то реально думает, что мы сидим дома и выращиваем тараканов с иммунитетом, чтобы их вывести нельзя было?!

К слову, и нашего брата обманывают. Однажды мне грозная хозяйка выставила счет: «Я уехала, а вернулась — паркет поцарапали! Кислотой полы прожгли! Следы кругом от ваших ведер круглые!» Выставила счет. Да только не было у нас тогда с собой ведер никаких, да и кислоту мы не использовали.

Самим за многие дела лучше не братьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мыши любят сыр? Это миф!»

Борьба с крысами — это у нас называется дератизация. Помните фильм «Мышиная охота»? Комедия, казалось бы, а и вправду так бывает. Есть очень умные крысы. Однажды на объекте попалась одна, которую долго не мог вытравить. Смотрел по камерам — она так ловко все ловушки обходила! Здоровая вся такая! В итоге все-таки поймал ее, прикормил сырым мясом — попалась!

Кстати, есть миф, что крысы и мыши на сыр «клюют» хорошо. Это больше в кино. Они мясо любят сырое, рыбу. Мы еще используем специальные смеси, поилки, которые в магазинах специализированных продают.

Крысы есть везде. Чаще всего в подвалах, много их и в магазинах. Иногда огромные попадутся — больше 30 сантиметров! И да, они кусаются. Одна женщина спала, думала котенка гладит, а оказалась крыса. Так та еще и цапнула ее за ногу! В больницу ездила, прививалась от бешенства и всего остального. Паника была страшная — звонила мне часто, говорила, что кто-то у нее скребется за стеной. Ее можно понять, укус крысы — дело серьезное. Они разносчики туберкулеза и всяких болезней. К медикам бегите сразу в случае чего. Крысы вообще опасные. Они ведь и прыгают высоко.

О клопах-кровососах

Тараканы и остальные насекомые тоже не самые приятные соседи. Заселяются усатые в многоквартирных домах с мусоропроводом. Если УК на него забила — жди беды. Насекомые лезут туда и делают себе подобных. А если еще и жарко на улице — то это вообще ад, в доме появится целая тараканья армия. Ну и, конечно, много тараканов у алкашей, которые не следят за чистотой своего дома. От них паразиты ползут и к вам.

Клопов часто привозят с мебелью. Особенно, если на рынке где-нибудь куплена и кто-то ей уже пользовался. Дома появляются не те классические, вонючие клопы, а постельные — кровопийцы. Они кровь сосут. У многих аллергия на них, лечиться потом приходится.

Зато не стоит бояться, что тараканы кусаются. Эти больше ползают по вам. В ухо, например, одному дедушке заползали, пока тот спал. Загноилось все, распухло — тоже зрелище не из приятных!

Это не ваша война

Для борьбы с крысами и насекомыми используем спецсредства. С крысами — приманки, поилки, клеевые ловушки, куда они липнут. С тараканами — аэрозольное опрыскивание, гелевая обработка, генератор холодного тумана, создающий эффект «газовой камеры».

На время травли лучше несколько часов, а то и день где-нибудь переждать, ибо тут наши средства не всегда безопасны. Животных тоже лучше взять с собой, а продукты убрать. Что касается приманки для крыс — она не особо вредная, но лучше ее не есть, мало ли что.

Самостоятельно ничего не делайте. В интернете рекомендуют много всяких средств, ловушек, но они не только неэффективны, но и опасны. И никогда не думайте, что победите тараканов. Сможете, только если он один. Если хотя бы два — все, там популяция. Звоните нам!

Советы дезинфектора для тех, кто не хочет болеть и жить с тараканами и крысами

— Протирайте чаще контактные места: дверные ручки, столы, стулья, ножи, ложки, чашки и т.д.;

— Используйте моющие средства на основе изопропилового спирта либо с антисептическим действующим веществом. Хлорсодержащими средствами можно мыть только пол;

— Чтобы не было крыс, в квартире не должно быть дыр, через которые они могут прибежать;

— Для профилактики борьбы с крысами бросайте приманку. На дачах многие бросают с осени, а весной приходят и смотрят — либо дохлые крысы там, либо их нету;

— По тараканам — желательно замазать все щели, а на вытяжки повесить маленькие сеточки, чтобы не лезли;

— Если дом «тараканий» — раз в полгода для профилактики необходимо обрабатывать жилье;

— Насекомые часто заводятся у тех, у кого есть домашние животные. Следите, чтобы они и их миски с едой всегда были чистыми;

— Соблюдайте порядок в доме!