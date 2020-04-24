Онлайн-концерт на самоизоляции в Самаре: группа Black Coffee и ароматный пятничный джаз

Концерт в прямом эфире

Самоизоляция - непростое время. Поэтому для всех тех, кто вынужден сидеть дома, а также для тех, кто работает: медиков, полицейских, продавцов, водителей, заводчан и многих других мы организуем онлайн-концерт группы Black Coffee, которая играет ароматный джаз.

Три очаровательные девушки исполняют традиционные американские джазовые стандарты 20-го века, бразильские ритмы, фанк и джазовые аранжировки известных композиций поп и рок музыки.

Берите чашечку кофе, обнимите свою вторую половинку, укройтесь пледом и наслаждайтесь вечером пятницы. Мы вас ждем!