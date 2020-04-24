2020-04-24T18:33:01+03:00
Общество

Онлайн-концерт на самоизоляции в Самаре: группа Black Coffee и ароматный пятничный джаз

"КП-Самара" представляет необычный онлайн концерт "Настоящая музыка"
Поделиться:

Онлайн концерт "Настоящая музыка". Вместе против коронавируса..Самоизоляция - непростое время. Поэтому для всех тех, кто вынужден сидеть дома, а также для тех, кто работает: медиков, полицейских, продавцов, водителей, заводчан и многих других мы организуем онлайн-концерт группы Black Coffee , которая играет ароматный джаз. Возьмите чашечку кофе, обнимите свою вторую половинку, укройтесь пледом и наслаждайтесь вечером пятницы. Мы вас ждем!

Изменить размер текста:

Концерт в прямом эфире

Концерт в прямом эфире

Самоизоляция - непростое время. Поэтому для всех тех, кто вынужден сидеть дома, а также для тех, кто работает: медиков, полицейских, продавцов, водителей, заводчан и многих других мы организуем онлайн-концерт группы Black Coffee, которая играет ароматный джаз.

Три очаровательные девушки исполняют традиционные американские джазовые стандарты 20-го века, бразильские ритмы, фанк и джазовые аранжировки известных композиций поп и рок музыки.

Берите чашечку кофе, обнимите свою вторую половинку, укройтесь пледом и наслаждайтесь вечером пятницы. Мы вас ждем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В магазинах Самарской области произошел массовый сбой при оплате банковскими картами
Самарские полицейские задержали парня, который напал с пистолетом на курьеров службы доставки в квест-комнате
Бывший курсант Сызранского летного училища пытается оспорить свое отчисление в суде
Пансионат для инвалидов в Самарской области дезинфицировали военные
Жительница Сызрани сообщила, что стала жертвой мошенничества, но в итоге сама попала под суд
Власти объяснили, когда введут электронные пропуска в Самарской области в режиме самоизоляции
Самарец не смог взыскать с офтальмологов миллион рублей
Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад несовершеннолетней девушки
Житель Самары распустил фейк в интернете о том, что его жена бьет детей
Берегись ветра: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Третий раз за три года: в Самарской области пьяный водитель в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД
В Самарской области еще четыре человека побороли коронавирус
Самарская область присоединится к масштабному песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях
Погубил пассажира: в Самарской области водитель, перевозивший наркотики, уснул за рулем и попал в ДТП
В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства
Десять сотрудников больниц и клиник в Самарской области заболели коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район
В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера
Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом
В Самаре снова зафиксировали очень низкий индекс самоизоляции