2020-04-24T23:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 25 апреля 2020 года: психдиспансер на карантине, в городе вспышка инфекции

Узнаем немного тревожные последние новости про коронавирус в Тольятти на 25 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти за день зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусомВ Тольятти за день зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автоград стал территорией, где самая сложная ситуация с коронавирусом в регионе. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 25 апреля 2020 года: что должен знать каждый горожанин.

Количество зараженных коронавирусом в Тольятти на 25 апреля 2020 года

78 человек в Тольятти заразились коронавирусом за все время. Часть из них уже поправились и были выписаны из больницы. 28 зараженных были зафиксированы за сутки, о них стало известно в 12.00 24 апреля.

21 пациент из них - это сотрудники психдиспансера и его пациенты. Как отметили в минздраве, все началось с медсестры, которая общалась с приехавшим из-за границы сыном. Она не рассказала об этом, по словам представителей ведомства, и продолжила работать. Сейчас коронавирус выявлен у 5 медиков и 16 пациентов. Сотрудникам министерства предстоит провести эпидемиологическое расследование и наказать виновных.

Всем сотрудникам еще предстоит сдать анализы и пройти тест на коронавирус. Губернатор потребовал довести до всех сотрудников больниц и поликлиник требование быть максимально внимательными.

Накануне стало известно, что из тольяттинской горбольницы №5 сбежал пациент. А ведь там лечат больных коронавирусом. Теперь губернатор Дмитрий Азаров потребовал обеспечить охрану всех больниц, чтобы избежать подобных случаев.

Самоизоляция в Тольятти на 25 апреля 2020 года

В Самарской области действует режим самоизоляции до 20 апреля. Это довольно строгие ограничения, подразумевающие, что нельзя выходить на улицу без особой необходимости.

Но вводить электронные пропуска в регионе пока не собираются. Это сделают только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшится.

А вот ездить на дачу разрешили, но только на автомобилях. При этом на участках нельзя будет устраивать массовые собрания и нарушать границы участков.

В Казань прибыл борт с туристам с Гоа, сейчас их разместили в санатории Радуга в Тольятти. 26 и 27 апреля в Самару прибудут еще два борта - из Тайланда и из Индонезии. Всех прибывших также поместят в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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