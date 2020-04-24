Коронавирус в Самаре, последние новости на 25 апреля 2020 года: еще два новых района заражения и два привозных случая

В Самарской области ситуация с новой инфекцией меняется ежедневно, более того, каждый день расширяется география заражения на территории региона. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 25 апреля 2020 года: что происходит в городе, как меняется ситуация, откуда берутся новые заболевшие.

Количество зараженных коронавирусом в Самаре на 25 апреля 2020 года

На 25 апреля в Самаре зафиксировано всего 63 заболевших в разных районах города. Среди них двое врачей. За сутки на 12.00 23 апреля прибавилось пять новых случаев в Самаре. Один из них выявлен из ранее контактных. Еще двое приехали из Москвы и Нижнего Новгорода. Остальные - те, кто болел ОРВИ и пневмонией, и кому сделали анализы. Также всего прибавилось 44 случая.

География распространения коронавируса в Самарской области расширилась еще на две территории: по одному зараженому нашли в Отрадном и Безенчукском районе. Всего в регионе зафиксировано 185 случаев заболевания.

26 пациентов уже поправились, их выписали.

В Самаре на карантин 14 дней закрыта больница №4. Здесь все пациенты и медики находятся на рабочих местах. В заведении нашли восемь заболевших: один врач и семь пациентов. Также 24 апреля на карантин закрыли психдиспансер в Тольятти.

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет 00:00 00:00

Сейчас всех контактных лиц заболевших граждан проверяют, им тоже сделают все тесты.

Темпы прироста случаев в регионе - 31,2%.

2 пациента в регионе в состоянии близком к тяжелому. А 20 человек лечатся, находясь дома, на строгой изоляции.

Сегодня к приему больных готовы уже 2138 коек, из них 776 оснащены кислородом, 210 коек с ИВЛ. На выходных продолжат подключать ИВЛ.

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За сутки в регионе провели 2738 исследований.

Также в минздраве Самарской области рассказали, сколько лет тем, кто заболел коронавирусом. Вся раскладка - в нашем материале.

Самоизоляция в Самаре до 30 апреля 2020 года: как это происходит прямо сейчас

В регионе действует строгий режим самоизоляции. Жители Самары могут ходить на работу, посещать салоны красоты по предварительной записи, выходить в магазины и выносить мусор, но не могут просто так гулять в парках и на набережной.

Выезд на дачи будет разрешен - но только на машинах. Автобусы пускать по маршрутам не будут, их добавят на городские линии.

Возможно в скором времени, следить за нарушителями режима самоизоляции будут с вертолета и беспилотников. А вот внедрять систему электронных пропусков в регионе пока не собираются: это сделают только в том случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится,а жители не будут соблюдать режим самоизоляции.

Сегодня жители региона могут заказать домой продукты, доставку блюд из ресторана и даже газету. "Комсомольскую правду" можно получить прямо в квартиру четырьмя способами.

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