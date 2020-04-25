2020-04-24T23:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 25 апреля 2020 года: 10 жителей в реанимации

Узнали последние новости про коронавирус в Тольятти на 25 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи продолжают борьбу с коронавирусомВрачи продолжают борьбу с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Оренбуржье все растет, при этом новые заболевшие появляются в областной столице и она остается лидером по количеству заболевших. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 25 апреля 2020 года.

Количество заболевших коронавирусом в Оренбурге на 25 апреля 2020

465 случаев зарегистрированы в Оренбургской области на утро 25 апреля. Всего за прошедшие сутки поставлено 33 новых диагноза. 18 из них - тем людям, кто въезжал в регион.

23 пациента получают медицинскую помощь, несмотря на то, что у них результаты теста на коронавирус у них отрицательные.

55 человек уже выздоровели. 2 человека умерли.

Шесть пациентов в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести еще 89 человек.

В числе заболевших - 29 детей и 23 пациента старше 70 лет.

Здесь можно увидеть карту распространения заражения по территории региона.

Лидером по зараженным остается Оренбург: 10 случаев выявлено в областной столице за последние сутки.

Стало известно, что в Оренбуржье скоро поступит дополнительное оборудование для борьбы с коронавирусом. Всего из федерального бюджета получено 782 млн рублей на обновление оборудования в больниц. Также 73,2 млн рублей выделены из регионального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты.

Оренубржцам волонтеры проекта #мывместе доставили более 3,5 тыс бесплатных продуктовых наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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