"За выписанными пациентами следят год": вся правда о коронавирусе в Самаре из первых уст

В Самарской области растет число зараженных новой коронавирусной инфекцией. Ситуация меняется стремительно, порождает много слухов в социальных сетях. Ежедневно последней и самой точной информацией делится с горожанами оперативный штаб и Роспотребнадзор самарской области. Но вопросы у жителей все равно остаются. КП-Самара выяснила всю правду о коронавирусе в Самаре из первых уст. Участниками нашего дистанционного круглого стола стали заместитель руководителя Роспотребнадзора Вера Аржанова и представитель Минздрава региона Илья Сиротко, а также руководители самарских медицинских учреждений. Рассказываем все, что узнали - в простых вопросах и ответах

Сколько зараженных коронавирусом в Самарской области? Каков их возраст?

На 12.00 24 апреля 2020 года в Самарской области зарегистрировано 185 лабораторно-подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Основная часть заболевших - 85% это взрослые, среди них большинство люди в возрасте от 30 до 64 лет. Остальные 15% заболевших - дети. По словам Веры Аржановой, коронавирус был подтвержден у 28 детей. Также подтвержден коронавирус у 10 работников медицинских учреждений региона.

Откуда в Самарскую область попал коронавирус?

24 человека привезли коронавирус в Самарскую область из других стран или регионов. В 49% случаев из 185 заражение произошло при контакте с ранее заболевшими людьми. Есть и случаи с неопределенным источником заражения. Но Роспотребнадзор и Минздрав продолжают проводить проверки по данным фактам.

Как переносят болезнь зараженные коронавирусом жители Самарской области?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/775366" frameborder="0"></iframe> В Испании изобретен браслет для борьбы с коронавирусом.Международная команда исследователей, возглавляемая Хавьером Вируесом Ортегой из Автономного университета Мадрида, разработала специальный браслет, который предупреждает людей, если они пытаются дотронуться до лица. Разработать данное устройство решили в связи с распространением нового коронавируса COVID-19.

На лечении от коронавируса сейчас находятся 159 жителей Самарской области. Есть и те, кто переносит новую болезнь в более легкой форме. Им даже разрешили лечиться дома. Таких в самарской области, по данным минздрава, около 20 человек.

- Эти пациенты находятся в строгой изоляции. Они наблюдаются врачами-инфекционистами поликлиник по телефону, - отметил Илья Сиротко.

Два человека в состоянии средней тяжести подключены к аппаратам ИВЛ дял кислородной поддержки.

Что происходит с теми, кто выздоровел от коронавируса?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774770" frameborder="0"></iframe> Всемирный чат по коронавирусу.А что, если бы страны могли чатиться про коронавирус? (Все названия вымышлены, все совпадения случайны )

Анализы на коронавирус стали отрицательными уже у 26 ранее зараженных пациентов.

- Сейчас они чувствуют себя хорошо. Поскольку пока еще достаточно мало времени прошло, меньше месяца, у кого-то всего несколько дней, делать выводы о состоянии после перенесенного коронавируса рано, - объяснил Илья Сиротко. - Но в данный момент мы не наблюдаем осложнений или каких-либо побочных эффектов от проведенного лечения.

По его словам следить за выздоровевшими пациентами будут в течение года участковые врачи поликлиник.

Кому делают тесты на COVID19

По состоянию на 23 апреля в Самарской области на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 26 тысяч человек.

- В первую очередь тесты на новую коронавирусную инфекцию проводятся людям с подозрениями на это заболевание. Также, в приоритете контактные лица из окружения заболевших, люди с тяжелыми формами ОРВИ и внебольничной пневмонией, - напомнили в Роспотребнадзоре. - Также к категориям обязательного тестирования относятся медицинские работники, которые проходят обследование раз в неделю, а также работники круглосуточных социальных учреждений и лица старше 65 лет.

Все лабораторные исследования в Самарской области с 14 апреля проводятся на территории региона на базе "Центра гигиены и эпидемиологии" и СПИД-центра.

При желании можно провериться на COVID-19 самостоятельно. В Самарской области начали работу по тестированию негосударственные клиники: «РЖД-Медицина», ООО «СКАЙЛАБ», ООО «Ситилаб», медицинский центр «Мать и дитя — ИДК».

Где принимают больных с коронавирусом

В Самарской области прием и лечение пациентов с коронавирусом проводят 4 медицинские организации.

- В их числе Тольяттинская городская больница №5, которая первой начала принимать пациентов с коронавирусом. Сначала там было 154 койки в инфекционно отделении. Сейчас дополнительно будет развернуто еще 350 коек, - рассказал представитель минздрава Илья Сиротко. - В Самаре же пациентов принимают городская больница №6, где будут доступны 57 мест, Самарская областная детская инфекционная больница с возможностями в 120 коек. Самый большой медицинский блок области - 652 койки в больнице имени Середавина.

По словам Ильи Сиротко, к 28 апреля в регионе будет достигнут необходимый максимум коечного фонда - 2 168 мест по области для оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

По предварительным прогнозам, к 28 апреля, будет задействовано 1222 коек, перепрофилированных для такой помощи.

Также увеличивается количество аппаратов ИВЛ. В ближайшее время планируется закупить порядка 100 аппаратов к существующим 347.

Будут ли к нам привозить пациентов из других регионов?

Больницы Самарской области готовы оказать помощь и пациентам с коронавирусом из других регионов.

- Мы готовы оказать помощь если понадобится. На прошлой неделе мы подготовили четыре соглашения с ближайшими территориями, в том числе Саратовом, Татарстаном и Пензой. И мы договариваемся, что на приграничных территориях мы будем оказывать помощь не зависимо от того в каком из двух регионов проживает человек, - рассказали в Минздраве Самарской области.

Конечно же, в ответ соседи готовы помочь и жителям Самарской области.

Хватает ли врачей для борьбы с коронавирусом в Самарской области?

В эти четыре медучреждения будут привлекать врачей трех категорий: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и пульмонологи. Их обучают в усиленном режиме клиники Самарского медицинского университета. За 36 часов специалисты должны освоить методы профилактики диагностики и рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции.

- Мы понимаем, что стягивая врачей в четыре госпиталя для борьбы с коронавирусом, мы уменьшаем их количество в поликлиниках и в учреждениях специализированной медицинской помощи, поэтому будем делать это поэтапно и постепенно.

При этом медики обещают, что обычную медицинскую помощь всем пациентам тоже будут оказывать в полном объеме.

Как изменилась из-за коронавируса работа других лечебных учреждений

Заместитель главного врача по медицинской части Клиник СамГМУ Галина Светлова:

- Мы взяли на себя часть пациентов, которых раньше принимали в больнице имени Середавина. Наши клиники будут оказывать помощь в таких важных направлениях как сердечно-сосудистая и челюстно-лицевая хирургия, эндокринология (помощь пациентам с тяжелыми сахарными диабетами), нефрология (в том числе гемодиализ), пульмонология (за исключением пневмонии) жителям Самары и всей области.

Если понадобится, здесь также готовы принимать больных с коронавирусом.

- Мы являемся госпиталем 30го уровня инфекционного профиля. Сейчас мы переоборудуем наш отдельно стоящий инфекционный корпус, где будем готовы принимать таких пациентов, - отметила Галина Светлова.

Генеральный директор ООО "Медгард" Андрей Письменный:

- Мы оказываем плановую помощь для неинфицированных ОРВИ пациентов. Все спектры помощи мы сохранили. Сейчас возобновляем нейрореабилитацию пациентов после инсультов.

Какие ограничения сегодня существуют для онкологических больных из-за коронавируса?

Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

- Мы работаем в прежнем объеме. Для профилактики распространения коронавируса разграничены потоки амбулаторных и стационарных больных. В стационаре полностью запрещены все посещения, а также перемещения между стационаром и поликлиникой. Четко разграничены по времени пациенты при получении лучевой терапии. Поскольку онкобольные - это люди с пониженным иммунитетом, в онкобольницах проводится усиленная дезинфекция в том числе и вентиляционных систем.

Главный врач клинического госпиталя ИДК Сергей Арабаджян.

- Мы также оказываем хирургическую, экстренную кардиологическую помощь и помощь беременным женщинам., - единственное что мы исключили это пластические операции, рекомендуя таким пациентам дождаться окончания пандемии. Также мы закрыли детский стационар, и не госпитализируем сейчас детей, потому что 80% таких пациентов - дети с инфекционными заболеваниями.

Рекомендации медиков

- Соблюдайте правила гигиены и социальную дистанцию

-носите защитные маски. Они на % сокращают риск заражения

- При первых симптомах ОРВИ надо обращаться в больницу

- Не идите в поликлинику сами. Вызывайте участкового врача на дом или обращайтесь за экстренной медицинской помощью